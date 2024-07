Neuer Vertrag für Packers-Leistungsträger

IMAGO/Tork Mason

Kenny Clark bleibt weitere drei Jahre in Green Bay

Die Green Bay Packers haben sich mit einem ihrer Leistungsträger in der NFL auf einen neuen Vertrag geeinigt. Und nein, es handelt sich nicht um Quarterback Jordan Love.

Das Team aus Wisconsin verkündete am Sonntag offiziell, dass man sich mit Defensive Lineman Kenny Clark auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt hat. Laut Adam Schefter von "ESPN", der sich auf Clarks Agenten Doug Hendrickson und CJ LaBoy von der Wasserman Group beruft, soll das Gesamtvolumen der Verlängerung bei bis zu 64 Millionen Dollar liegen.

In der kommenden Saison soll Clark dadurch 29 Millionen Dollar verdienen. Clarks ursprünglicher Vertrag wäre nach der Saison 2024 ausgelaufen. Genaue Details zum Deal sind allerdings noch nicht bekannt. Sprich: Wie viel davon garantiert ist, wird wohl erst in den kommenden Tagen durchsickern.

Clark, der vor allem für seine Qualitäten als Run-Stopper bekannt ist, brachte es 2023 auf einen Karrierebestwert von 7,5 Sacks und wurde anschließend zum dritten Mal in seiner Karriere in den Pro Bowl gewählt.

Packers: Scheme-Änderung könnte Clark helfen

In der kommenden Saison werden die Packers nach 15 Jahren mit einer 3-4-Base unter dem neuen Defensive Coordinator Jeff Hafley auf eine 4-3-Base-Formation wechseln, wodurch Clark wohl mehr Möglichkeiten bekommen wird, im Pass Rush aktiv zu sein.

Er selbst jedenfalls freut sich auf die Veränderung: "Es wird wirklich gut werden. In meiner ganzen Karriere habe ich gewissermaßen schon so in einer kontrollierten Art und Weise gespielt. Und ich denke, dass uns diese Änderung nun die Chance gibt, all das andere auszublenden. Nun gehen wir einfach raus und nutzen unsere Fähigkeiten und können disruptiv sein. Ich denke einfach, dass mir das, so wie ich bin, sehr gut passen wird."

Clark war ein Drittrundenpick der Packers im Draft 2016 und ist ein Beispiel an Zuverlässigkeit. In den vergangenen drei Jahren etwa verpasste er nur ein Spiel (2021) insgesamt.