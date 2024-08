Anruf ignoriert: Ancelotti "sauer" auf Bellingham

IMAGO/Eduard Martin

Erfolgreiches Real-Gespann: Jude Bellingham und Carlo Ancelotti

Mit einem ausgedünnten Kader befindet sich Champions-League-Rekordsieger Real Madrid derzeit auf großer USA-Tour. Ex-BVB-Star Jude Bellingham gehört zu den Spielern, die nicht mit vor Ort sind. Trainer Carlo Ancelotti wollte sich telefonisch nach dem Wohlbefinden des Engländers erkundigen, doch der ignorierte den Anruf seines Coaches einfach.

Mit einem Lächeln berichtete Ancelotti am Sonntag über seinen fehlgeschlagenen Versuch, Bellingham einen Tag zuvor telefonisch zu erreichen.

"Gestern war ich sauer auf Bellingham, weil ich ihn angerufen habe, er aber nicht rangegangen ist. Dann habe ich Vinicius gesagt, er soll ihn [Bellingham] anrufen und da ist er rangegangen", sagte der italienische Erfolgstrainer, der sich laut eigener Aussage ein Update über Bellinghams körperlichen Zustand einholen wollte. Der Mittelfeldspieler befindet sich derzeit noch im Urlaub und wird erst später zum Team stoßen.

Ancelotti versichert: Vinicius Jr. ist wieder in Form

Die Kontaktaufnahme zu Vinicius Jr. lief laut Ancelotti derweil reibungslos. Nach dem Einsatz des Brasilianers bei der Copa América und dessen anschließenden Urlaub hat der Trainer keine Zweifel daran, dass sich der Superstar in den nächsten Tag fit im Kreis der Mannschaft zurückmeldet.

"Vinicius hat sein letztes Spiel vor einem Monat am 6. Juli bestritten. Danach hat er sich 15 Tage lang ausgeruht und dann wieder mit dem Training angefangen. Es ist nicht mehr so, wie zu meiner Zeit als Spieler, als ich einen Monat lang gar nichts gemacht habe und fett zum Training gekommen bin. Er ist in Ordnung, wieder in Form und braucht einfach nur Minuten auf dem Feld", sagte Ancelotti über den brasilianischen Superstar.

Real Madrid spielt um den ersten Titel der Saison

Die Fragen über den Zustand der Real-Stars sind vor allem deswegen dringlich, weil es schon in wenigen Tagen um den ersten Titel der neuen Saison geht. Bereits am 14. August steht das Super-Cup-Spiel gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Warschau auf dem Programm.

Ancelotti versicherte, bis dahin einen wettbewerbsfähigen Kader zusammen zu haben. "Im Super Cup wird die Mannschaft spielen, die die Champions League gewonnen hat. Wer Kroos und Nacho ersetzen wird, werden wir sehen", sagte der Italiener, der noch offen ließ, ob auch Neuzugang Kylian Mbappé vielleicht schon gegen Bergamo zum Einsatz kommt.