Was Reus in der MLS verdienen soll

IMAGO/Ringo Chiu / SOPA Images

BVB-Legende Marco Reus legt in LA los

Marco Reus setzt seine Karriere nach seinem emotionalen BVB-Abschied in der MLS fort. Nun kursiert ein Bericht über die mutmaßlichen Vertragsdetails bei LA Galaxy.

Laut "Sky" hat Reus in Kalifornien ein Arbeitspapier bis Ende 2026 unterzeichnet. Eine Option auf ein weiteres Jahr gibt es in dem Kontrakt offenbar nicht.

Reus soll bei LA Galaxy ein Jahresgehalt von umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro kassieren. Durch Sponsoringeinnahmen kann der 35-Jährige noch zusätzliches Geld verdienen, wie es weiter heißt. Über ein ähnliches Vertragskonstrukt hatte es bereits im Juli entsprechende Berichte gegeben.

BVB-Legende Reus verabschiedet sich aus Dortmund

Reus hatte sich im Mai emotional von Borussia Dortmund verabschiedet. Insgesamt 429 Pflichtspiele, in denen er 170 Tore und 131 Vorlagen lieferte, bestritt Reus für den BVB. Nun beginnt der zweifache DFB-Pokalsieger in der MLS ein neues Abenteuer.

"Jürgen Klinsmann, der wohnt hier und hat mir viel über die Stadt und den Verein erzählt", verriet Reus bei seiner Vorstellung in Los Angeles. Er habe sich "ein paar Häuser angeschaut. Die waren eigentlich nicht weit auseinander, aber wir haben trotzdem viele Stunden im Stau gestanden", sprach der Ex-Nationalspieler über sein neues Leben in der kalifornischen Millionen-Metropole.

Reus seit Mai mit LA Galaxy in Kontakt

"Als ich entschieden habe, nicht weiter für Dortmund zu spielen, habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Es war klar, dass ich weiter Fußball spielen will", kommentierte Reus seinen Schritt in die MLS: "Meine Entscheidung war, nicht weiter in Deutschland oder Europa zu spielen. Den ersten Kontakt mit Galaxy gab es dann im Mai."

Die Saison in der nordamerikanischen Profiliga ist aktuell schon in vollem Gange. LA Galaxy führt die Western Conference derzeit an und liegt damit klar auf Playoff-Kurs.