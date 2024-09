Flicks harte Bestrafungsmethoden enthüllt

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Hansi Flick (re.) trainiert derzeit den FC Barcelona

Vier Spiele, vier Siege: Für den FC Barcelona und den neuen Trainer Hansi Flick hat die LaLiga-Saison nach Maß begonnen. Das könnte auch daran liegen, dass Flick bei den Katalanen offenbar ganz besondere Methoden zur Einhaltung der Disziplin implementiert hat.

Wer hätte das gedacht?! Nachdem er als Bundestrainer mit der deutschen Nationalmannschaft noch krachend bei der WM in Katar gescheitert und später entlassen worden war, schwebt Hansi Flick mit dem FC Barcelona derzeit auf einer riesigen Erfolgswelle.

In den ersten vier Liga-Spielen holte das neue Team des deutschen Trainers die maximale Punktzahl, gewann am letzten Wochenende gar mit 7:0 gegen Valladolid. Wenig verwunderlich steht Flick mit Barca auf Tabellenplatz ein.

Dass es die Katalanen vor der Länderspielpause so weit gebracht haben, könnte möglicherweise auch mit Flicks Methoden zusammenhängen. Denn wie "Mundo Deportivo" berichtet, hat der in Deutschland für seine Graugänse-Motivationstaktik verlachte Coach seine Barca-Stars mit harter Hand in die Spur bekommen.

Demnach habe Flick "ein sehr hohes Maß an Disziplin verhängt", um den Schlendrian gar nicht erst aufkommen zu lassen. Hierfür machte der ehemalige Bundestrainer wohl auch vor großen Namen und Shootingstars nicht Halt.

Das hat laut "Mundo Deportivo" unter anderem EM-Überflieger Lamine Yamal vor einigen Wochen zu spüren bekommen. Auch ein nicht genannter anderer Top-Star von Barca sei betroffen gewesen.

Den Führungsspieler hab Flick vor der gesamten Mannschaft zusammengefaltet, weil dieser in der Vorbereitung verschlafen und nicht rechtzeitig zu einer Trainingseinheit erschienen war.

FC Barcelona: Hansi Flicks harte Hand wirkt

Noch schlechter erging es Youngster Yamal. Der 17-Jährige sei zu spät zu einer Besprechung vor dem Training gekommen und sei damit bestraft worden, dass er durch ein Spalier laufen musste, das die anderen Barca-Profis bildeten.

Hierbei habe er von jedem Kollege leichte Schläge auf den Hinterkopf bekommen. Eine Strafe, die offenbar Wirkung zeigte. Denn mit einem Tor und vier Vorlagen gehört Yamal (mal wieder) zu den auffälligsten Spielern bei den Katalanen.