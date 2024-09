Große Sorge: Schreiender ter Stegen vom Feld getragen

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Marc-André ter Stegen wurde vom Platz getragen

Sorge um Marc-André ter Stegen: Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter verletzte sich im Ligaspiel des FC Barcelona beim FC Villarreal womöglich schwer am rechten Knie.

Der 32-Jährige wurde beim Stand von 2:1 für Barca kurz vor dem Seitenwechsel mit einer Trage vom Platz gebracht und durch seinen Vertreter Inaki Pena ersetzt. Eine offizielle Diagnose stand zunächst aus.

Ter Stegen verletzte sich offenbar, nachdem er eine Flanke abgefangen hatte, bei der Landung. Er blieb unter Schreien am Boden liegen, ehe die Teamärzte herbeieilten.

Trainer Hansi Flick sank sichtlich angefasst in seinen Stuhl. Erst Ende August war ter Stegen durch den Rücktritt von Manuel Neuer nach jahrelanger Wartezeit zur deutschen Nummer eins aufgestiegen.

"Ich glaube, die Verletzung von Marc-André ist sehr schlimm", sagte Flick dann nach der Partie.

Sportlich fand Barcelona unter dem früheren Bundestrainer nach dem Champions-League-Ausrutscher bei der AS Monaco (1:2) wieder in die Spur. Robert Lewandowski und Raphinha führten den Tabellenführer in Villarreal zu einem überzeugenden 5:1. Lewandowski verschoss überdies einen Foulelfmeter.