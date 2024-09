Real Madrid zittert vor Derby gegen Atletico um Mbappé

IMAGO/Juan Perez / PRESSINPHOTO

Muss Real Madrid im Derby auf Kylian Mbappé verzichten?

Muss Real Madrid einen Ausfall von Superstar Kylian Mbappé befürchten? Der Franzose musste beim 3:2-Sieg in La Liga gegen Deportivo Alavés rund zehn Minuten vor dem Ende ausgewechselt werden und sorgte damit für Sorgenfalten bei den Fans der Königlichen.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, soll der 25-Jährige Probleme mit dem linken Oberschenkel haben und bis spätestens Donnerstag sicherheitshalber untersucht werden.

Direkt nach der Partie zeigte sich Real-Coach Carlo Ancelotti trotz der Auswechslung noch positiv: "Ihm geht es bestens, er hat nur eine Belastung gespürt und deshalb um eine Auswechslung gebeten, um keine Probleme zu bekommen."

Real Madrid ohne Superstar Mbappé im Stadtderby gegen Atletico?

Am kommenden Sonntag trifft Real Madrid auf Atletico Madrid. Ein Ausfall von Mbappé würde für die Königlichen dementsprechend zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kommen. Zumal sich Real derzeit wohl keine leichten Punktverluste leisten sollte. Der FC Barcelona zeigt sich in bestechender Frühform und gewann jedes der ersten sechs Saisonspiele.

Mbappé wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Zuvor gab es bereits jahrelang Gerüchte um einen möglichen Wechsel.

Seither stand der Superstar in jedem Spiel von Beginn an auf dem Platz. In wettbewerbsübergreifend neun Partien gelangen dem Weltmeister von 2018 sieben Tore. Ein weiteres legte der Franzose auf. Auch gegen Alavés war Mbappé erfolgreich. Nach seiner Auswechslung musste seine Mannschaft allerdings noch um den Sieg bangen.

Weil Alavés mit einem Doppelschlag in der 85. und 86. Minute auf 3:2 verkürzte, musste Real bis kurz vor Schluss um den Sieg zittern. Mittlerweile ist Madrid seit 35 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Nach dem Derby gegen Atletico wartet in der Champions League mit dem OSC Lille eine wohl eher leichtere Aufgabe.