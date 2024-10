Messi sinniert über mögliches Karriereende

IMAGO/ALEJANDRO PAGNI

Lionel Messi gilt als bester Fußballer der Geschichte

Die Karriere von Lionel Messi neigt sich dem Ende entgegen. Einen endgültigen Zeitpunkt für seinen Rücktritt von der großen Fußballbühne hat der Argentinier aber noch nicht bestimmt. Auch eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 lässt der 37-Jährige offen.

Abseits des europäischen Spitzen-Fußballs lässt Lionel Messi seine Karriere in den USA langsam ausklingen. Der siebenmalige Weltfußballer sammelt in der MLS weiterhin Scorer ohne Ende, steht in der laufenden Saison nach 18 Spielen bei 17 Toren und zehn Vorlagen.

Aber wie lange wird der Argentinier noch auf dem Platz stehen? In einem Gespräch mit der spanischen "Marca" sinnierte "La Pulga" über einen möglichen Abschied vom Profi-Dasein: "Ich konnte mir alle meine Träume erfüllen und habe viel mehr erreicht, als ich mir als Kind erträumt habe. Gott schenkte es mir. Ich konnte mir den größten Traum eines Spielers, nämlich den Gewinn einer Weltmeisterschaft, erfüllen. Ich habe viele Titel in Barcelona, dem Verein meines Lebens, gewonnen. Ich habe auch in Paris gewonnen und jetzt mit Inter Miami. Ich kämpfe dafür, noch viele weitere Dinge zu erreichen."

Nimmt Lionel Messi noch an der WM 2026 teil?

Auf die Frage, ob Messi bei der WM 2026 noch auf dem Platz stehen könnte, antwortete er: "Die Dinge gehen vorbei, und ich übernehme mich nicht. Ich versuche, Tag für Tag zu genießen. Wenn die Zeit kommt, werden wir sehen. Ich mag es nicht, die Zeiten zu beschleunigen. Ich hoffe, dass ich weiterhin auf diesem Niveau spielen kann."

Messis Liebe zur Nationalmannschaft ist hinlänglich bekannt. Nach vielen Misserfolgen und verlorenen Finals, sorgten der Gewinn der Weltmeisterschaft und der Copa America in den vergangenen Jahren dafür, dass der Ausnahmekünstler in seiner Heimat endgültig auf einer Stufe mit Diego Maradona steht.

"Ich liebe es, Fußball zu spielen. Vor kurzem war ich mit Argentinien in einem ausverkauften Monumentalstadion, wo mein Name und der meiner Mannschaftskameraden skandiert wurde. Ich habe mit Argentinien viele schlechte Zeiten durchgemacht und bin dankbar für den Moment, den ich jetzt erlebe. Ich nutze ihn aus, denn die Zeit läuft ab", so Messi.