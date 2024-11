Ex-Fußball-Star bei Tennis-Debüt vorgeführt - und gefeiert

unknown

Forlán genießt jeden Schlag, auch wenn er die Partie am Ende klar verliert

Er schnürte die Fußball-Schuhe unter anderem für Inter Mailand, Atlético Madrid, den FC Villarreal und Manchester United, bestritt über 100 Länderspiele für Uruguay und wurde zum besten Spieler der Weltmeisterschaft 2010 gekürt, nun hat Diego Fórlan mit 45 Jahren sein Debüt im Profi-Tennis gegeben - und krachend verloren.

Auf der sogenannten Masters Tour versuchte Diego Fórlan schon mehrfach sein Glück mit dem Tennis-Schläger in der Hand. Im Duell mit anderen ambitionierten Hobbyspielern im fortgeschrittenen Alter machte der ehemalige Fußballstar dabei schon häufiger eine gute Figur, erreichte unter anderem im August das Finale in Asuncion. Auf der größeren Bühne erlebte Fórlan nun allerdings eher eine Lehrstunde.

Bei einem Challenger-Turnier in seiner Heimat erhielt der uruguayische Volksheld eine Wildcard für die Doppel-Konkurrenz. Dort trat Fórlan an der Seite des 13 Jahre jüngeren Argentiniers Federico Coria (Nummer 101 der ATP-Weltrangliste) an, musste sich in der ersten Runde der Uruguay Open allerdings deutlich mit 1:6 und 2:6 gegen das bolivische Doppel Boris Arias und Federico Zeballos geschlagen geben.

"Forláns magische Berührung, wie bei der WM 2010"

Die Zuschauer hatten dennoch ihren Spaß und auch die Veranstalter nutzten die Bühne und schwärmten bei einem Ball sogar von Forláns Fußball-Zauber wie einst bei der WM 2010.

"Ich habe es sehr genossen", gab Forlán im Anschluss an den Tennis-Quickie, Arias/Zeballos gewannen nach nur 49 Minuten, zum Besten. "Ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass es eine schwierige Partie für uns werden würde", so Fórlan weiter. Daher habe er von Beginn an beschlossen, die ganze Sache einfach zu genießen - offenbar mit Erfolg.

Dem Publikum hat die Showeinlage zudem gefallen, kaum ein Platz blieb leer. Ein erfolgreicher Volleystopp Fórlans sorgte für regelrechte Jubelstürme und auch von der Challenger-Tour auf X gefeiert. "Forláns magische Berührung, wie bei der WM 2010", schrieb der Account der "zweiten Liga" der ATP.