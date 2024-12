Verplappert? Duvnjak verrät Transfer-Details

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Domagoj Duvnjak deutete an, dass Samir Bellahcene nach Rumänien wechselt

Samir Bellahcene war während der laufenden Saison vom THW Kiel zum HBL-Konkurrenten TVB Stuttgart gewechselt. Wie es danach für den Torhüter weitergeht, ist noch offen. Handball-Superstar Domagoj Duvnjak hat sich nun offenbar verplappert.

"Samir ist in Stuttgart. Ich glaube, er geht nächste Saison nach Dinamo Bukarest", sagte Duvnjak bei "Dyn". Auf die Frage, ob der Wechsel bereits in trockenen Tüchern sei, ruderte der Kroate schmunzelnd zurück: "Ich weiß es nicht, gute Frage."

Über einen Wechsel von Bellahcene zu Dinamo Bukarest gab es zuletzt vermehrt Gerüchte. "L'Équipe" hatte berichtet, dass sich der Franzose im Sommer dem Champions-League-Klub anschließt.

Demnach haben die Rumänen schon im Sommer beim THW Kiel Interesse an Bellahcene hinterlegt. Ein Deal sei aber nicht zustande gekommen, da man sich nicht auf eine Ablöse einigen konnte.

Anfang November hatte der THW Kiel verkündet, dass Bellahcene zum TVB Stuttgart transferiert wird. "Es war mein Traum, einmal für den THW Kiel spielen zu dürfen. Diesen Traum habe ich mir erfüllt", sagte der 29-Jährige zu seinem Abschied.

Bellahcene rund ein Jahr beim THW Kiel

Bellahcene war im September 2023 vom französischen Klub Dunkerque HBGL als Ersatz für den Langzeitverletzten Vincent Gérard zum THW Kiel gewechselt.

"Wir sind Samir sehr dankbar, dass er sich damals so kurzfristig bereit erklärt hat, uns zu helfen. Er hat sich sehr schnell integriert und mit unserem Verein identifiziert", blickte Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel, zurück.

Mit starken Leistungen bei den Zebras konnte sich Bellahcene bei der französischen Nationalmannschaft festspielen und krönte sich im Januar zum Europameister.

"Es war ein extrem aufregendes Jahr für ihn", betonte Szilagyi und ergänzte: "Ich habe großen Respekt davor, wie er nach der Verpflichtung von Andreas Wolff mit der für ihn schwierigen Situation umgegangen ist. Ich denke, jeder beim THW Kiel freut sich, dass Samir nun eine neue sportliche Perspektive in der 'stärksten Liga der Welt' hat und sich in Stuttgart für weitere Einsätze in der französischen Nationalmannschaft empfehlen kann."

Beim TVB Stuttgart soll Bellahcene nur bis zum Saisonende unterschrieben haben.