Julian Draxler verlängert in Katar

IMAGO/NOUSHAD

Julian Draxler soll seinen Vertrag beim katarischen Club Al-Ahli SC verlängert haben

Julian Draxler, Fußball-Weltmeister von 2014, bleibt über die laufende Saison hinaus in Katar.

Wie sein Arbeitgeber Al-Ahli SC am Dienstagabend mitteilte, unterschrieb der frühere Schalker einen neuen Dreijahresvertrag und bleibt dem Klub demnach bis 2028 erhalten. Draxler war ursprünglich bis zum kommenden Sommer an Al-Ahli gebunden.

Zuvor hatte der 31-Jährige für seinen Heimatverein Schalke 04, den VfL Wolfsburg sowie im europäischen Ausland für Benfica Lissabon und den französischen Topklub Paris St. Germain gespielt. 2014 holte Draxler mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien den WM-Titel.

Draxler spielt seit 2023 im Wüstenstaat, ist in dieser Saison bislang bester Torschütze und Topvorlagengeber seines Klubs (jeweils sechs). In der Tabelle rangiert das Team in der erstklassigen Qatar Stars League nach elf Spieltagen auf Platz drei.