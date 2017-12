Damals: Messis Unterschrift auf der Serviette

Lionel Messi als Youngster beim FC Barcelona

Vor 17 Jahren begann ein großes Stück Fußballgeschichte auf einem kleinen Fetzen Stoff. weltfussball erinnert an die verrückte Geschichte von Lionel Messis Start beim FC Barcelona am 14. Dezember 2000.

Es waren keine leichten Zeiten für die Familie Messi. Zur Jahrtausendwende plagte Argentinien eine Wirtschaftskrise, wegen der die Messis Richtung Barcelona flüchteten. Zudem wurde beim Sohn Lionel eine Wachstumsstörung diagnostiziert, die monatlich 900 Euro Behandlungskosten verschlang.

Kaum ein Verein wollte damals den kleinen Argentinier in seine Reihen aufnehmen und schon gar nicht für dessen Behandlungskosten aufkommen. Kaum ein Verein, denn letztlich wandte sich Lionel Messis Vater an den FC Barcelona.

Dessen Verantwortliche waren bei einem Probetraining derart vom kleinen Wirbelwind begeistert, dass Lionel sofort an den Verein gebunden werden sollte. Doch außer einer mündlichen Absichtserklärung folgten keine Taten.

Einstiegsgehalt von 600 Euro

Erst als Messis Vater Jorge zusammen mit Spielerberater Horacio Gaggioli den Entscheidern Barças bei einem Abendessen drohte, sich einen anderen Klub zu suchen, ging alles ganz schnell.

Kurzerhand wurde von Sportdirektor Carles Rexach eine Serviette des Restaurants zweckentfremdet und darauf eine Vereinbarung unterschrieben, wonach sich der FC Barcelona verpflichtete, Lionel Messi für ein Einstiegsgehalt von 600 Euro unter Vertrag zu nehmen und für dessen Behandlungskosten aufzukommen.

Heute liegt die wahrscheinlich berühmteste Serviette der Welt übrigens in einem Banktresor in Barcelona und soll irgendwann in Barcelonas Vereinsmuseum übergehen.