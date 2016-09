Napoli on top - Immobile knipst für Lazio

Arkadiusz Milik (r.) traf für Napoli

Der zweimalige italienische Meister SSC Neapel hat sich mit einem Sieg zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der Serie A geschoben. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri bezwang den FC Bologna im heimischen Stadio San Paolo 3:1 (1:0).

José Callejón (14.) und Arkadiusz Milik (68., 78.) trafen für die Neapolitaner, Bologna kam durch Simone Verdi (56.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Ciro Immobile hat einen Treffer zum 3:0 (0:0)-Erfolg von Lazio Rom gegen Delfino Pescara beigesteuert. Der italienische Nationalstürmer war in der 76. Minute erfolgreich. Außerdem trafen Sergej Milinkovic-Savic (67.) und Stefan Radu (72.) für die Römer. Für Lazio war es der zweite Saisonsieg.

Vittoria della @OfficialSSLazio che conquista i 3 punti contro il @PescaraCalcio! Risultato finale 3-0 #LazioPescara pic.twitter.com/wuqozdwaba — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 17. September 2016

Neapel liegt nunmehr mit zehn Punkten an der Spitze vor Verfolger Juventus Turin (9). Um die Tabellenführung zurückzuerobern, muss Juve am Sonntag bei Inter Mailand unbedingt gewinnen. Der Tabellen-Dritte AS Rom (7) muss beim AC Florenz antreten.