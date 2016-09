UEFA sieht Erfolge bei Financial Fairplay

Die UEFA sieht das "Financial Fairplay" auf einem positiven Weg und freut sich über erste Erfolge des eingeführten Reglements. Das wurde nach einem UEFA-Workshop für Vereinslizenzierung und Financial Fairplay auf Malta am Mittwoch verkündet.

Laut Verbandsangaben sind die Gesamtverluste von insgesamt 700 europäischen Vereinen im vierten Jahr in Serie gesunken, sie betragen nun etwas mehr als 320 Millionen Euro. David Gill als Vorsitzender der UEFA-Lizenzkommission warnte dennoch: "Wir sollten uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen." Stattdessen forderte er weiter intensive Bemühungen, "das System zu verbessern und weiterzuentwickeln".

Die UEFA-Delegierten gingen bei der 15. Auflage des Workshops davon aus, "dass das Financial Fairplay innerhalb weniger Jahre alle Ziele erreicht haben wird, die 2010 gesteckt wurden".

apa/red