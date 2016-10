Lucky Punch! Arsenal bleibt auf Kurs

Der Moment der Erlösung: Arsenal trifft zum späten Sieg

Das ist gerade nochmal gutgegangen: Dank eines Last-Minute-Treffers hat der FC Arsenal einen glücklichen Sieg beim FC Burnley eingefahren und ist näher an die Tabellenspitze der Premier League herangerückt.

Durch ein Dusel-Tor des Franzosen Laurent Koscielny nach einer kurz ausgeführten Ecke siegten die Gunners 1:0 (0:0) beim tapferen Aufsteiger und liegen mit 16 Punkten derzeit auf dem dritten Tabellenplatz hinter Manchester City (18) und Tottenham Hotspur (17).

Allerdings taten sich die Gäste, bei denen Mesut Özil und Shkodran Mustafi durchspielten, lange Zeit enorm schwer. Nach einem zähen ersten Durchgang, in dem sich Arsenal nicht eine einzige Großchance herausspielen konnten, übernahmen die Gunners im zweiten Durchgang zunehmend die Initiative und trugen ihre Angriffe zielstrebiger vor.

Burnley zog sich weit zurück und baute einen dichten Defensivriegel auf, den die Wenger-Elf bis kurz vor Schluss nicht knacken konnte. Alexis Sánchez hatte in der 73. Minute die große Gelegenheit zur Führung, der Chilene vergab jedoch. Die Gastgeber müssen sich über den Last-Minute-Gegentreffer ärgern, schließlich hatte die Truppe von Sean Dyche aufopferungsvoll gekämpft, am Ende waren die Clarets mit den Kräften jedoch völlig am Ende - mit bitteren Folgen.