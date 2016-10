Pogba: Kritik? "Mache Musik an und tanze"

"Die Leuten reden gern über Paul Pogba"

Paul Pogba ist nicht nur der teuerste Fußballer aller Zeiten, sondern auch ein extravaganter Kicker. Nun sprach der 105-Millionen-Euro-Transfer über die hohe Ablöse, seinen Coach José Mourinho und Vereinskollege Zlatan Ibrahimović, der mit ihm im Sommer zu den Red Devils wechselte.

Ibra sei "wie ein großer Bruder", betonte Pogba gegenüber dem französischen TV-Sender "Telefoot". "Er hat eine Siegermentalität, ist ein großartiger Spieler", geriet der 23-Jährige ins Schwärmen. "Er ist sehr wichtig in Manchester, mit ihm können wir unsere Ziele erreichen."

Dass es nach dem durchwachsenen Saisonstart in Manchester auch Kritik an seiner Person gegeben hat, nimmt er locker hin. "Die Leute reden gern über Paul Pogba. Die Kritik bleibt einen Tag, danach mache ich meine Musik wieder an und tanze", sagte der Franzose. Nur ein Treffer gelang mit dem Mittelfeld-Ass bislang in acht Pflichtspielen. Doch der Superstar bleibt gelassen: "Ich benötige ein wenig Zeit, um mich in Manchester einzugewöhnen. Zeit, bis die Maschine ins Rollen kommt. Ich bin dabei, mich anzupassen."

Die Rekordablösesumme von über 100 Millionen Euro lässt den französischen Nationalspieler jedenfalls ruhig schlafen. "Verleiht mir mein Preis mehr Druck? Nein, ich hab keinen", betonte Pogba. Insgesamt sei die Situation bei ManUnited zur Zeit einfach "eine große Herausforderung."

Neu-Teammanager Mourinho leiste nach dem Umbruch eine tolle Arbeit, lobte Pogba: "José Mourinho ist ein großartiger Trainer, das ist eine gute Sache für mich. Ich kann eine Menge von ihm lernen."