Mourinho schießt gegen Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan steht in Manchester weiter auf dem Abstellgleis

Erst die Häme von Hans-Joachim Watzke, nun die nächste Watschn von José Mourinho: Henrikh Mkhitaryan steht in Manchester weiter auf dem Abstellgleis. Jetzt verriet der "Special One", warum der Armenier nur zweite Wahl ist.

13 Pflichtspiele hat Manchester United in der laufenden Saison bestritten. Nur ein einziges Mal stand der 42-Millionen-Euro-Zugang in der Startelf, 90 Minuten durchspielen durfte er noch nie. Die Höchststrafe kassierte der Armenier vor der Europa-League-Partie gegen Fenerbahçe. Statt mit seinen Teamkollegen wenigstens auf der Bank zu sitzen, strich ihn Mourinho direkt aus dem Kader. Warum er den 27-Jährigen auf die Tribüne verbannte, verriet der portugiesische Star-Coach nach der Partie.

"Wir haben mit Lingard, Mata und Martial gespielt. Ich bin kein Einstein, ich kenne kein taktisches System, in dem ich vier Flügelspieler gleichzeitig einsetzen kann", rechtfertigte Mourinho die Ausbootung des Ex-Dortmunders mit taktischen Gründen.

Anschließend richtete der 53-Jährige deutliche Worte an Mkhitaryan: "Er muss mehr arbeiten, um die nötige Fitness zu bekommen, damit er auf einem hohen Level spielen kann." Statt ihn für 15 oder 20 Minuten einzuwechseln, sei es für den Armenier besser, "zu arbeiten und auf seine Chance zu warten", so Mourinho, der dem Neuzugang damit ganz offenbar mangelnde Fitness. Ein Problem, das Mkhitaryan in Dortmund nicht hatte. In seinem letzten Jahr im BVB-Dress absolvierte der armenische Nationalspieler 52 Pflichtspiele, wurde dabei nur acht Mal ausgewechselt.