Kapfenberg als großer Sieger der Runde

Florian Flecker war beim 1:0-Heimsieg der Kapfenberger der Schütze des Goldtors

Der Kapfenberger SV ist der große Sieger in der 15. Runde der Ersten Liga. Die Steirer feierten einen 1:0-Heimerfolg gegen Spitzenreiter FC Liefering und die Konkurrenz ließ indes wichtige Punkte liegen.

Der KSV fügte dem Tabellenführer am Freitagabend die zweite Saisonniederlage zu. Nach der 1:2-Heimpleite am Montag gegen Wacker Innsbruck mussten sich die zuvor makellosen Lieferinger damit vier Tage später erneut geschlagen geben. Mit 31 Punkten liegt man zwar weiter auf Platz eins, ist aber am Saisonende als "Farmteam" von RB Salzburg ohnehin nicht zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigt.

Dahinter liegt Austria Lustenau mit 27 Zählern auf Rang zwei. Die Vorarlberger erreichten im West-Duell mit Wacker Innsbruck ein 2:2-Remis. Kapfenberg folgt mit 26 Punkten bereits auf Rang drei und überholte den LASK, der weiter bei 25 Zählern hält. Die Linzer kassierten bei Aufsteiger WSG Wattens eine bittere 2:3-Niederlage und sind nun schon fünf Spiele in Serie sieglos.

Kapfenberg bezwingt Spitzenreiter Liefering

Die Partie in Kapfenberg begann zunächst mit einem Schock für die Hausherren. Nach einem Handspiel von Nemanja Lakić-Pešić gab es Elfmeter für Liefering, aber KSV-Keeper Christoph Nicht wehrte den Strafstoß von Mergim Berisha glänzend ab. Nach knapp einer Stunde sorgte dann Florian Flecker nach einem herrlichen Sololauf für das Goldtor zum 1:0-Sieg der Obersteirer.

In Wattens setzten sich die Gastgeber gegen den LASK in einer trefferreichen Partie mit 3:2 durch. Tore von Christian Gebauer (45.), Milan Jurdík (63.) und Benjamin Pranter (73.) reichten den Tirolern zum Sieg, obwohl die Linzer durch Reinhold Ranftl (46.) und René Gartler (65./führt nach seinem zehnten Saisontreffer nun allein die Torschützenliste an) zwischenzeitlich zum 1:1 und 2:2 ausgeglichen hatten.

In Lustenau brachte Christoph Freitag die Gäste aus Innsbruck mit einem abgefälschten Schuss früh Führung (7.), Pius Grabher gelang mit einem schönen Distanzschuss aber rasch der Ausgleich (23.). Nach dem Wechsel drehte İlkay Durmuş nach einem schweren Fehler von Wacker-Verteidiger Michael Schimpelsberger die Partie mit dem 2:1 vorübergehend für die Vorarlberger (51.), doch Alexander Gründler rettete den Tirolern mit dem Ausgleich zum 2:2 noch ein Remis (59.).

Keine Treffer gab es indes auf der Gugl zu sehen, wo sich Schlusslicht FC Blau Weiß Linz und der Floridsdorfer AC mit einem torlosen Remis trennten.

Im Abendspiel setzte sich SC Wiener Neustadt gegen den SV Horn im Niederösterreich-Derby mit 2:1 durch. Trotz Unterzahl nach Gelb-Rot für Aleksandar Đjorđjević (47.) gingen die Gäste durch Rintaro Yajima in Führung (72.), aber im Finish entschied ein Doppelpack von Stefan Rakowitz (83. und 86.) die Partie noch für Wiener Neustadt.

Besonders pikant für die trotz großer japanischer Investitionen nur an vorletzter Stelle liegenden Horner: Rakowitz war vor der Saison im Unfrieden aus Horn geschieden und präsentierte sich nun fast im Alleingang als "Killer" gegen seinen Ex-Verein.

red