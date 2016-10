Mourinho klagt Conte an: "Das demütigt uns"

Nach dem 4:0-Erfolg Chelseas über Manchester United knüpfte sich José Mourinho Antonio Conte vor.

Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hat sich José Mourinho ganz bestimmt anders vorgestellt. Gegen den Chelsea FC, die alte Liebe von "The Special One", musste Manchester United eine heftige 0:4-Klatsche einstecken. Zweifelsfrei eine der schmerzlichsten Premier-League-Niederlagen für den Portugiesen.

Doch damit nicht genug: Mourinho, bekannt für seine kontroverse Art, beschwerte sich im Nachgang der Partie über "demütigendes Verhaltes" von Antonio Conte, seines Zeichens aktueller Coach der Blues.

Als wäre die sportliche Abreibung beim desolaten Auftritt seiner "Red Devils" nicht schon genug, wirft Mourinho dem Italiener vor, ihn und seine Mannschaft durch sein Verhalten an der Seitenlinie gedemütigt zu haben. Dieser hatte nach dem vierten Chelsea-Treffer durch N' Golo Kanté (70.) das Publikum dazu aufgefordert, die ohnehin schon intensive Stimmung weiter aufzuheizen. Für den Ex-Chelsea-Trainer ein "No-Go".

Nach Abpfiff nahm sich der sichtlich frustrierte Mourinho Conte zur Brust und flüsterte diesem einige Sätze ins Ohr. Nach Angaben von "Sky Sport Italia" gab er dem Italiener folgendes mit auf den Weg: "Meiner Meinung nach solltest du nicht so arg feiern. Nach einem 1:0 ist das ok, aber nicht nach einem 4:0. Das demütigt uns!"

WHAT WAS THAT ALL ABOUT?

Jose Mourinho wanted to put his point across to Antonio Conte.

SS1 https://t.co/2FUwOJ63lc https://t.co/nWsmc7QcDb — Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) 23. Oktober 2016

Der Zwist fand anschließend im Kabinengang seinen Fortgang, als ein Mitglied aus dem Trainerstab des Portugiesen Conte den Handschlag verweigert haben soll.

Conte wehrt sich

Auf der anschließenden Pressekonferenz präsentierte sich der United-Coach in gewohnter Rolle: "Ihr kennt mich. Ich habe mit Conte gesprochen, nicht mit euch. Ich bin nicht der Typ, der hier her kommt und über Dinge spricht, über die ich mit euch nicht sprechen will. Das ist sein Problem. Ich habe dazu nichts zu sagen", entgegnete er der anwesenden Pressevertretern.

Das ließ der Coach der Blues nicht auf sich sitzen und hielt dagegen: "Ich war Fußball-Profi, ich weiß also wie ich mich auf dem Platz zu verhalten habe". Zu den Vorwürfen, er hätte die Stimmung bei der Rückkehr Mourinhos gezielt aufgewiegelt, wies der 47-Jährige zurück. Er hätte lediglich die in seinen Augen zu stillen Chelsea-Fans animieren wollen, was für ihn angesichts der gezeigten Leistung das Normalste der Welt sei.

"Wenn ihr die Emotionen verbannen wollt, können wir zuhause bleiben und ich suche mir einen neuen Job", legte Conte nach. "Ich hab etwas völlig Normales gemacht und nichts um Mourinho zu demütigen".