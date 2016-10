Florenzi erleidet Kreuzbandriss

Alessandro Florenzi wird Roma lange fehlen

AS Roma muss mehrere Monate auf den italienischen Teamspieler Alessandro Florenzi verzichten. Der 25-Jährige erlitt am Mittwochabend beim 3:1-Sieg der Römer in der zehnten Runde der Serie A gegen Sassuolo einen Kreuzbandriss.

Florenzi, der beim 3:3-Remis gegen die Austria das Tor zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung erzielte, absolvierte vier der fünf EM-Partien Italiens und war auch zuletzt in der WM-Qualifikation für die "Squadra Azzurra" im Einsatz.

