Mourinho entschuldigt sich mit Sieg bei Fans

José Mourinho (links) mit United-Maskottchen Fred the Red

José Mourinho war nach dem 1:0-Erfolg von Manchester United am Mittwochabend im Achtelfinale des englischen League Cups gegen Manchester City erleichtert. "Der Sieg war besonders wichtig, weil er den absolut wunderbaren Fans ein besseres Gefühl gibt", sagte der Coach. "Nach der Niederlage bei Chelsea so eine Unterstützung zu haben, ist unglaublich."

Vor dem Anpfiff hatte sich Mourinho mit einer Verbeugung vor dem Publikum für die 0:4-Pleite bei seinem Ex-Verein entschuldigt. Für Manchester City war die Derby-Niederlage indes bereits das sechste Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Josep Guardiola erlebt die längste Sieglos-Serie seiner Trainerkarriere. Den bisher letzten Erfolg feierte City vor einem Monat in der Premier League in Swansea. Allerdings ließ der Katalane im Vergleich zu Mourinho nur eine verstärkte B-Elf einlaufen.

Für Mourinho gab es jedoch einen Tag nach dem Erfolg über City schon wieder Ärger. Der Portugiese wurde vom englischen Verband für seine Kommentare vor dem Spiel bei Liverpool angeklagt. Der 53-Jährige hatte im Vorfeld der Partie am 17. Oktober angemerkt, es könne für Schiedsrichter Anthony Taylor schwierig sein, eine "sehr gute Leistung" zu zeigen, weil Taylor in der Nähe von Old Trafford wohnt. Die Partie in Liverpool endete 0:0.

Der englische Verband verbietet es Trainern, vor einem Spiel über die Schiedsrichter zu sprechen. Die Mourinho-Kommentare seien "unangebracht" gewesen und hätten "das Spiel in Misskredit gebracht", hieß es in einer Erklärung des Verbands.

apa/red