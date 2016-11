Rooney zu langsam für United-Startelf

Wayne Rooney hat zur Zeit schlechte Karten bei José Mourinho

Dass Manchster United-Kapitän Wayne Rooney im Topspiel gegen Arsenal London (1:1) vergangenen Samstag nicht in der Startelf stand, war für viele keine große Überraschung. Die von José Mourinho gelieferte Begründung allerdings schon.

Der englische Nationalspieler sei einfach zu langsam für die erste Elf gewesen. Glaubt man den Aussagen von "The Special One", ist der Party-Skandal, in den Rooney letzte Woche verwickelt war, nicht der Grund für den Platz auf der Bank gewesen. Vielmehr habe der Verzicht auf seinen Kapitän einen sportlichen Hintergrund gehabt. "Ich bin davon ausgegangen, dass wir den Ball haben“, sagte Mourinho nach dem Remis: "Arsenal ist ein Team, das den Gegner spielen lässt. Ich dachte, dass wir Platz haben werden und der Ball relativ einfach zu unseren Stürmern kommen würde."

Deshalb entschied sich der Star-Trainer, die United-Legende zunächst auf der Bank schmoren zu lassen: "Ich habe gedacht, dass Juan Mata, Anthony Martial und Marcus Rashford schneller sind als Wayne. Ich dachte, es wäre die beste Option", begründete er seine Entscheidung.

Mourinho: "Sind das unglücklichste Team in der Liga"

Rooney wurde schließlich in der 63. Spielminute für Martial eingewechselt. Gute zwanzig Minuten danach, musste ManUnited den bitteren 1:1-Ausgleich durch Olivier Giroud hinnehmen.

Entsprechend angefressen äußerte sich Mourinho nach dem Spiel: "Wir sind das unglücklichste Team in der Liga." Auch Torschütze Mata konnte sich über den einen Punkt zuhause gegen Arsenal nicht freuen. "Nach so einer Leistung fühlt es sich wirklich frustrierend an. Wir hatten genug Chancen den Sack zuzumachen, aber das haben wir leider verpasst."