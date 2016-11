SKN-Coach Fallmann: "Ried auf Augenhöhe"

Trainer Jochen Fallmann hofft auf "Big Points" für St. Pölten

Der SKN St. Pölten will den leichten Aufwärtstrend in der Bundesliga am Samstag (ab 16:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) zum Auftakt der 16. Runde bei der SV Ried fortsetzen. Nach zwei Partien ohne Niederlage könnte der Vorletzte den Rückstand auf den Siebenten mit einem Sieg auf drei Punkte verkürzen, die Innviertler damit in den Abstiegskampf verwickeln. Die wollen sich wiederum deutlich vom Tabellenende absetzen.

"Ich sehe Ried mit uns auf Augenhöhe und von der Qualität her wie den WAC, die Admira und Mattersburg. Von daher wären es Big Points für uns", sprach St. Pöltens Trainer Jochen Fallmann Klartext. Die seien aufgrund des durchwachsenen Saisonverlaufs dringend nötig. "Wir haben einiges aufzuholen", weiß der Interimscoach. Zuletzt gab es durch das 2:1 bei Leader Sturm Graz und dem 2:2 im Kellerduell gegen Mattersburg vier Punkte aus zwei Spielen. "Man merkt, dass die Stimmung eine andere ist als davor, aber nicht weil wir zweimal nicht verloren haben, sondern die Jungs gesehen haben, dass sie die Möglichkeit haben, gegen jeden zu gewinnen", erklärte Fallmann.

Sein Sportdirektor Frenkie Schinkels lässt ja auch keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass der SKN neben Ried, auch noch mit Admira, dem WAC und Mattersburg auf Augenhöhe liege.

Positiv ist für Fallmann, dass mit Linksverteidiger Paul Pirvulescu und Offensivakteur Daniel Schütz zwei Teamstützen nach ihrer Sperre wieder zur Verfügung stehen. Beim 2:2 gegen Mattersburg hatten sie bei zwei Gegentoren nach Standardsituationen tatenlos zusehen müssen. "Wir waren nicht konsequent genug bei den Standards, haben uns damit selbst um die Früchte unserer Arbeit gebracht. Da müssen wir uns schon am Samstag im Detail verbessern", ist sich Fallmann bewusst.

Bei den Oberösterreichern müsse man aber nicht nur auf die ruhenden Bälle aufpassen. "Sie versuchen auch selbst Fußball zu spielen", weiß der 37-Jährige. Zudem ist die Heimstärke ein Faktor, Ried konnte drei der jüngsten vier Heimspiele gewinnen. "Es ist ein sehr enges, kompaktes Stadion. Es ist immer schwierig, dort zu spielen", weiß Fallmann aus eigener Erfahrung.

Fallmanns Co-Trainer Thomas Nentwich kickte einst selbst in Ried und war in der Aufstiegssaison 2004/2005 sogar Kapitän der Innviertler. Für ihn könnte es für längere Zeit die letzte berufliche Reise dorthin sein.

Ried will Abstand mindestens wahren

Die Rieder wollen mit dem Heimvorteil im Rücken schon jetzt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. "Es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil es eine Mannschaft ist, die hinter uns steht. Es geht darum, den Abstand zu bewahren oder auszubauen", ist sich Ried-Trainer Christian Benbennek bewusst. In den ausstehenden fünf Runden will er mit seiner Truppe zumindest Siebenter bleiben. "Wir müssen die Spiele bis Weihnachten nutzen, um uns noch klarer, als es jetzt ist, von der Abstiegszone zu entfernen", gab der 44-jährige Deutsche die Marschroute vor.

Die Rollen vor dem Samstagduell sind verteilt. "Wir spielen zu Hause und sind der Favorit, es wird aber eine schwierige Aufgabe für uns", sagte Benbennek. Nicht mitwirken kann neben Fabian Schubert und Florian Hart (muskuläre Probleme) auch Stefan Nutz. Der Ex-Rapidler verdrehte sich am Mittwoch im Training das Knie, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Wie man gegen den Aufsteiger gewinnt, wissen die Innviertler, setzten sie sich doch am 10. September in der NV Arena mit 3:2 durch. "St. Pölten hat sich zuletzt besser präsentiert als zu Beginn der Saison, aber ich glaube, dass wir die bessere Mannschaft sind, und bin überzeugt, dass wir sie wieder schlagen können", sagte Offensivspieler Clemens Walch. Entscheidend könnte eine 1:0-Führung der Rieder sein, in diesem Fall gaben die Oberösterreicher diese Saison noch keinen Punkt ab, wie sonst nur der WAC.

Einen Sieg im direkten Duell gab es heuer auch schon für St. Pölten. In der 2. ÖFB-Cup-Runde revanchierten sich die Niederösterreicher am 20. September mit einem 2:1-Heimerfolg. Für Ried ist es das erste von noch drei Heimspielen im intensiven Herbstfinish, für die Fans gibt es als Zuckerl mit einem Herbst-Abo drei Spiele zum Preis von zwei.

Mehr dazu: >> Tabelle Bundesliga

apa/red