LASK stößt Lustenau von der Spitze

Der LASK eroberte bei Austria Lustenau die Tabellenspitze

Mit einem 4:2 bei Austria Lustenau hat der LASK am Freitag die Vorarlberger wieder an der Spitze der Erste-Liga abgelöst. Der Kapfenberger SV schlitterte zuvor beim 0:3 gegen Wr. Neustadt in seine höchste Saisonniederlage. Liefering spielte 1:1 gegen Horn, Innsbruck verwandelte gegen den FAC in den letzten drei Minuten ein 0:1 noch in ein 2:1. Blau-Weiß Linz und Wattens trennten sich 0:0.

In Lustenau glichen die Hausherren in einem würdigen Schlager der 19. Runde durch Goalgetter Raphael Dwamena (9., 82.) zwar zweimal aus, der LASK holte mit zwei Last-Minute-Treffern von Rene Gartler (87.) und Fabian Miesenböck (89.) aber noch einen verdienten Dreipunkter.

Zuvor hatte Gartler schon in der zweiten Minute getroffen, auch Dimitry Imbongo (32.) schrieb für die Truppe von Oliver Glasner an. Der LASK liegt wieder einen Punkt vor Lustenau, der Titel des Winterkönigs wird damit erst in der letzten vorweihnachtlichen Runde am kommenden Freitag vergeben.

Kapfenberg verliert an Boden

Kapfenberg startete im Franz-Fekete-Stadion programmgemäß dominant und war auch die gefährlichere Mannschaft. Doch Wr. Neustadt fand nach überstandener Anfangsphase immer besser in ein temporeiches Spiel und ging sogar in Führung: Nach einem kraftvollen Solo in Richtung Mitte ließ Bernd Gschweidl Goalie Christoph Nicht von der Strafraumgrenze keine Chance (36.).

Kurz nach der Pause legte Gschweidl mit seinem sechsten Saisontor nach (48.), der zweite Goalgetter der Falken, Stephan Rakowitz, sorgte mit einem direkt verwerteten Eckball nach 54 Minuten dank Saisontreffer Nummer sieben für die Vorentscheidung. Die Niederösterreicher halten in den jüngsten acht Partien bei nur einer Niederlage und holten in diesem Zeitraum 15 Punkte.

Wacker enttäuscht und gewinnt am Ende dennoch

In Innsbruck enttäuschte Wacker gegen den FAC über weite Strecken und geriet noch vor der Pause durch einen herrlichen Volley von Flavio dos Santos aus gut 18 Metern (31.) in Rückstand. Nach der Pause hatte Wacker zwar mehr vom Spiel, aber kaum Ausgleichschancen. Die beste ließ Thomas Pichlmann vom Elferpunkt vorerst ungenutzt, FAC-Goalie Martin Fraisl blieb Sieger (79.).

Ein glücklicher Kraftakt brachte den Hausherren im Finish aber noch einen kuriosen Sieg: Erst machte Pichlmann mit seinem vierten Saisontor seinen Schnitzer gut (89.), dann besiegelte Patrik Eler neuerlich vom Elfmeter die Niederlage der Gäste, die damit schon neun Spiele en suite sieglos sind und nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen liegen.

Kellerduo punktet

Der SV Horn erarbeitetn sich bei Liefering ein 1:1 (1:0). Nils Zatl (33.) brachte Horn noch vor der Pause aus einem Konter in Führung, Mergim Berisha sorgte bald nach Wiederbeginn für den verdienten Ausgleich (53.). Ebenfalls mit einem Unentschieden, allerdings ohne Tore endete das Duell zwischen Schlusslicht-Blau-Weiß Linz und Wattens. Die Oberösterreicher, die vor der Pause drei Topchancen vergaben, blieben immerhin auch im siebenten Spiel unter Klaus Schmidt ungeschlagen und hielten den Ein-Punkt-Rückstand auf Horn konstant.

