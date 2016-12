ManCity-Skandalprofi Touré droht wieder Ärger

ManCity-Profi Yaya Touré (l.) ist betrunken Auto gefahren

Dem ivorischen Nationalspieler Yaya Touré vom englischen Spitzenklub Manchester City droht wegen einer Alkoholfahrt juristischer Ärger.

Wie die Londoner Polizei am Samstagabend bekannt gab, war der 33-Jährige zu Wochenbeginn bei einer Kontrolle wegen zu hoher Alkoholwerte aufgefallen. Toure, der am Samstag beim 1:3 gegen den FC Chelsea auf dem Platz stand, muss sich deshalb am 13. Dezember vor dem Gericht in Barkingside erklären.

Touré hatte kürzlich erst ein Traum-Comeback gefeiert. Trotz Zwistigkeiten mit Teammanager Pep Guardiola durfte er Mitte November nach wochenlanger Nichtberücksichtigung wieder spielen - und avancierte beim 2:1 der Citizens bei Crystal Palace mit zwei Toren zum Matchwinner.