Kehrtwende: Romas Strootman begnadigt

Kevin Strootmann ist von der italienischen Liga begnadigt worden

Antonio Rüdigers Teamkollege Kevin Strootman, der am Mittwoch wegen unsportlichen Verhaltens im Derby gegen Lazio von Italiens Liga nachträglich für zwei Spiele gesperrt worden war, kann aufatmen. Das Berufungsgericht gab dem Einspruch der Roma gegen die Sperre für den Profi statt.

UFFICIALE

Accolto il ricorso dell'#ASRoma: annullate le due giornate di squalifica a Kevin #Strootman pic.twitter.com/dDHuPURiLG — AS Roma (@OfficialASRoma) 9. Dezember 2016

Der Niederländer hatte Danilo Cataldi beim 2:0 Lazios am vergangenen Sonntag mit einer Wasserflasche bespritzt. Cataldi reagierte mit einem Griff an den Trikotkragen von Strootman, der zu Boden fiel. Cataldi wurde flog daraufhin vom Platz.

Strootman, der zuvor das 1:0 für Roma geschossen hatte, erhielt für seine Aktion die Gelbe Karte. Das Disziplinarkomitee der Serie A entschied sich am Mittwoch nachträglich für eine Sperre des 26-Jährigen und wertete das Vorgehen als grobe Unsportlichkeit, doch AS Rom ging in die Berufung.