"Halt' deine Klappe": Karius im Kreuzfeuer

Liverpool-Keeper Loris Karius gerät stärker in die Kritik

Teammanager Jürgen Klopp muss seinen Torhüter Loris Karius gegen immer schärfere Expertenkritik verteidigen. Nach dem 2:2 (2:0) des FC Liverpool gegen West Ham United in der Premier League wurde dem Ex-Mainzer vor allem der 1:1-Ausgleich durch einen Freistoß des Franzosen Dimitri Payet (27.) angelastet.

Englands Ex-Nationalspieler Jamie Redknapp attestierte Karius "Flutschfinger" und Reds-Legende Jamie Carragher empfahl, den Deutschen vorerst auf die Bank zu setzen.

"Klopp würde damit sein Selbstvertrauen zerstören, aber im Moment zerstört er das Team mit seiner Fehlern. Ich würde zu (Simon/Anm.d.Red.) Mignolet wechseln", schrieb Carragher in einer Kolumne bei "Sky Sports". Auch Phil Neville ist nicht gut auf Karius zu sprechen, seit der 23-Jährige sagte, Nevilles Kommentare kümmerten ihn nicht. Der langjährige Außenverteidiger von Manchester United und des FC Everton riet Karius: "Halt' deine Klappe, mach' deinen Job, geh' nach Hause, trink' deinen Tee und spiel' Fußball."

Klopp: "Loris war überrascht - wie jeder"

Klopp entgegnete einem Journalisten zur fraglichen Szene, er sei "jetzt die siebte Person, die mich auf dieses Tor anspricht. Er stand vielleicht nicht richtig oder ihr seid alle blind. Ich habe mir die Szene nur einmal angesehen. Loris war überrascht - wie jeder. Wir können es besser machen, indem wir vorher kein Foul begehen." Klopp hatte Karius im Sommer geholt, um den unglücklichen Belgier Mignolet zu verdrängen.

Schon in der Vorwoche hatte es nach Liverpools 3:4 beim AFC Bournemouth Kritik gehagelt. Der Mirror wortspielte vom "Kar Crash" und nannte Karius einen "Calamity Keeper", also Katastrophen-Torwart. Das Liverpool Echo kritisierte dabei seinen "erschreckenden Patzer" bei Bournemouth' Siegtreffer in der Nachspielzeit.