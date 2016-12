Klopp begründet Karius-Degradierung

Loris Karius wurde von Jürgen Klopp aus der Schusslinie genommen

Nach der immer lauter werdenden Kritik an Keeper Loris Karius hat Jürgen Klopp reagiert und den Ex-Mainzer im Ligaspiel gegen den FC Middlesbrough auf die Bank gesetzt.

Vor dem Spiel begründete der deutsche Cheftrainer seine Entscheidung und sagte, dass die vorübergehende Degradierung des Torhüters eine "einfache Entscheidung" gewesen sei. "Es wurde zuletzt viel über ihn gesprochen", so Klopp, der seinen Spieler schlicht und ergreifend aus der Schusslinie nehmen wollte. Es gebe keinen Grund, Karius in diese Situation zu bringen und ihn noch mehr unter Druck zu setzen. "Vor allem, wenn man einen Torhüter wie Simon Mignolet hat, der auf einem hohen Level trainiert", ergänzte Klopp.

Die Entscheidung des Ex-BVB-Trainers kommt nicht überraschend. Nach einigen teils großen Patzern in den letzten Spielen war die Kritik an Karius in den vergangenen Wochen immer lauter geworden. Unter anderem hatten die Ex-Profis Gary Neville und Jamie Carragher scharf gegen den Deutschen geschossen und öffentlich gefordert, ihn auf die Bank zu setzen. Auch in den Fankreisen des Traditionsklubs gab es zuletzt immer wieder Stimmen, die eine Degradierung Karius' forderten.

Ob Klopps Maßnahme lediglich für das Spiel gegen Middlesbrough gilt, blieb zunächst offen.