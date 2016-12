Flüchtet Ibrahimović im Sommer?

Zlatan Ibrahimović soll mit seiner Situation bei Manchester United unzufrieden sein

Für Zlatan Ibrahimović könnte das Kapitel Manchester United bereits nach einem Jahr wieder beendet sein. Wie die "Sun" berichtet, liebäugelt der 35-Jährige im Sommer mit einem Engagement bei den LA Galaxy.

Der Schwede besitzt beim englischen Rekordmeister einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Zuletzt verkündete United-Coach José Mourinho zwar, er sei sich sicher, dass der Stürmer auch in der kommenden Saison noch im Old Trafford spiele, doch die Entscheidung scheint in erster Linie bei Ibrahimović selbst zu liegen. Nicht zufällig betonte der Portugiese vor Kurzem, seinem Star bei einem Wechsel-Wunsch keine Steine in den Weg legen zu wollen.

Den Gerüchten zufolge soll der Ex-PSG-Angreifer um die sportlichen Perspektive bei den Red Devils, die aktuell nur auf Rang sechs in der Premier League liegen, fürchten. Demnach kommt ein Verbleib für ihn nur in Frage, falls er mit United in der nächsten Saison um den Titel spielen kann. Seine Befürchtung sei, dass er als alternder Star angesehen werde, der nur das große Geld abgreifen wolle.

Ein Abgang des Routiniers wäre ein mittelgroßes Desaster für den Klub um Bastian Schweinsteiger. Mit 14 Treffer in den ersten 24 Pflichtspielen ist der ehemalige schwedische Nationalspieler der aktuell erfolgreichste Torjäger.

Erst am Mittwoch rettete er seinem Team mit einem Treffer in der 88. Spielminute drei Punkte gegen Cyrstal Palace.