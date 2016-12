45 Millionen! Mourinho jagt Schweden-Ass

Weckt Begehrlichkeiten: Victor Lindelöf steht bei Manchester United hoch im Kurs

Trotz des sportlichen Aufwärtstrends der letzten Wochen will Manchester United im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. Angeblich sind die Red Devils bereit, für einen Defensiv-Neuzugang tief in die Tasche zu greifen.

Schon im vergangenen Sommer hatte der Traditionsklub rund 185 Millionen Euro in die Hand genommen, um frische Kräfte ins Old Trafford zu locken. Offensichtlich geht die Einkaufstour nun in die nächste Runde: Der "Daily Mail" zufolge hat sich Star-Coach José Mourinho als großer Fan des schwedischen Ausnahmetalents Victor Lindelöf geoutet und plant, den Innenverteidiger von dessen Stammverein Benfica SL loszueisen.

Der 22-Jährige, der noch bis 2020 in Lissabon unter Vertrag steht, wird europaweit umworben. Erst vor wenigen Wochen hatte sein Agent Hasan Cetinkaya gegenüber dem schwedischen Portal "Fotballskanalen" bestätigt, dass "konkretes Interesse von einigen der größten Klubs in Europa" bestünde. Die Red Devils sollen nun angeblich ernst machen und bereit sein, umgerechnet 45 Millionen Euro in die Dienste des EM-Teilnehmers zu investieren. Gerüchten zufolge sind Vertreter der Portugiesen erst kürzlich in England gewesen, um finale Verhandlungen zu führen.

In der laufenden Saison kam Lindelöf wettbewerbsübergreifend in 21 Pflichtspielen für Benfica zum Einsatz - stets über 90 Minuten.