Gunners scheitern offenbar mit Mega-Offerte

Soll in London hoch im Kurs stehen: Andrea Belotti

Eiskalte Abfuhr für Arsène Wenger! Der Arsenal-Coach soll beim Versuch, einen Serie-A-Star an die Themse zu locken, krachend gescheitert sein - trotz eines wahnwitzigen Angebots.

Wie am Sonntag bekannt wurde, haben die Gunners einen Vorstoß beim italienischen Nationalstürmer Andrea Belotti gewagt. Der 23-Jährige vom FC Torino zählt zu den Überfliegern der laufenden Spielzeit, erzielte bereits 13 Treffer in der Liga und steht folglich längst bei den europäischen Top-Klubs auf dem Wunschzettel.

Wie konkret das Interesse zuletzt war, erzählte Torino-Sportdirektor Gianluca Petrachi am Rande des Ligaspiels gegen US Sassuolo gegenüber "Sky Italia": "Wir haben ein Angebot des FC Arsenal in Höhe von 65 Millionen Euro abgelehnt. Es spiegelt nicht den Wert des Spielers wider", so die kühle Reaktion des 47-Jährigen, der weiter ausführte: "Wir wollen Andrea behalten. Der Präsident hat eine wichtige Klausel in den Vertrag aufgenommen. Ich denke, er ist mehr wert, als uns angeboten wurde".

Knackpunkt Vertragslaufzeit

Bedeutet für die Gunners: Wollen sie den umworbenen Shootingstar immer noch haben, müssen sie ihren bisherigen Ablöserekord (47 Mio. Euro für Mesut Özil) mutmaßlich verdoppeln.

Da Belotti seinen Vertrag bei ‎"Il Toro" erst kürzlich bis 2021 verlängert hat, müssen überzeugende Argumente her, um einen Transfer zu realisieren. Angeblich soll eine Klausel in seinem neuen Arbeitspapier bestimmen, dass Vereine aus dem Ausland 100 Millionen Euro auf den Tisch legen müssten, um den Italiener verpflichten zu können.

Nicht zuletzt aufgrund der weiterhin ungeklärten Zukunft von Assistkönig Özil und Alexis Sánchez werden die Gerüchte um Verstärkungen für die Offensive im Arsenal-Umfeld immer lauter. Der kommende Königsklassen-Gegner von Bayern München rangiert in der Premier League derzeit auf Platz fünf.