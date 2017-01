Liverpool stolpert auf dem Weg nach Wembley!

Nathan Redmond erzielte den Siegtreffer für Southampton

Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool um den Einzug in das Endspiel des englischen Ligapokals zittern. Der Vorjahresfinalist verlor das Halbfinal-Hinspiel beim Premier-League-Rivalen FC Southampton mit 0:1 (0:1). Das Rückspiel steigt am 25. Januar an der Anfield Road.

A big improvement needed in the second leg!#SOULIV pic.twitter.com/wFH4rpvphu — Liverpool FC (@LFC) 11. Januar 2017

Nathan Redmond (22.) ließ dem früheren Mainzer Torwart Loris Karius beim einzigen Tor des Abends keine Chance und belohnte die engagierten "Saints", die schon Sekunden zuvor die Führung auf dem Fuß hatten. Nach dem Treffer verflachte die Partie und bot kaum noch nennenswerte Höhepunkte.

Auch nach dem Seitenwechsel passierte lange Zeit nichts, ehe sich die Gastgeber fünf Minuten vor dem Ende doch noch einmal gefährlich vor dem Liverpooler Tor zeigten. Wieder war es Redmond, der den Ball per Heber gefühlvoll über Karius hinweg beförderte, das Leder jedoch an die Latte setzte. Die Reds beendeten die Partie ohne eine einzige hochkarätige Torchance und werden sich im Rückspiel steigern müssen, wenn sie das Ticket zum Finale nach Wembley lösen wollen.

Fünf ehemalige Bundesligaspieler dabei

Neben Loris Karius standen beim FC Liverpool mit Emre Can, Ragnar Klaven und Firmino noch drei weitere Ex-Bundesligaspieler auf dem Platz. Bei den Gastgebern wurde Ex-Bayern-Spieler Pierre-Emile Højbjerg in der 74. Minute eingewechselt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Manchester United und Hull City gegenüber, den ersten Vergleich gewann United im eigenen Stadion mit 2:0. Das Endspiel wird am 26. Februar im Londoner Wembley Stadion ausgetragen.