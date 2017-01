Juventus ersetzt Wappen durch Logo

Juventus verpasst sich ein neues Logo

Italiens Rekordmeister Juventus hat am Montagabend den Startschuss zu einer Imagekampagne gegeben und auch ein neues Vereinslogo vorgestellt. Es ersetzt das seit 1920 fast durchgehend in verschiedenen Variationen gebrauchte Wappen.

Die Alte Dame unterzieht sich wieder einem Facelifiting. Zuletzt hatte Juventus das Klubwappen 2004 aktualisisert und an moderne grafische Standards angepasst. Nun folgt ein regelrechter Bruch in Form und Inhalt. Oval hat ebenso ausgedient wie der Stier, das Wappen der Heimatstadt Turin. Stattdessen setzten die Bianconeri auf ein stilisiertes J, das in seinen Konturen eine klassische Schildform gerade noch erahnen lässt.

Bereits in den 1970er Jahren hatte Juventus bereits einen ähnlichen Weg beschritten und ein Zebra als Logo verwendet. Anfang der 1990er wurde das Experiment wieder ad acta gelegt.

Begleitet wird das neue Logo durch eine ganze Imagekampagne. #2beJuventus soll gleich einen ganzen Lebensstil zelebrieren.

Dal 1897 al 2017. La nostra storia, il nostro futuro. #2beJUVENTUS pic.twitter.com/WceorlriH2 — JuventusFC (@juventusfc) 16. Januar 2017

red