FA Cup: Liverpool fliegt nach Heimblamage

Andreas Weimann traf zum zwischenzeitlichen 0:2 für die Wolves

Was ist nur mit dem FC Liverpool los? Drei Tage nach dem Aus im League Cup sind die Reds auch im FA Cup sang- und klanglos gescheitert. Das Team von Jürgen Klopp blamierte sich gegen einen Zweitligisten.

In der 4. Runde unterlagen der LFC an der heimischen Anfield Road gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:2 (0:2). Durch die erneute Schmach spitzt sich die Krise in Liverpool weiter zu.

Klopp gab sich nach dem Spiel kleinlaut: "Wir sind alle sehr enttäuscht, frustriert und wütend. Alles, was ich sagen kann, ist 'Sorry'", so der Deutsche.

Der Coach musste verletzungsbedingt auf Adam Lallana verzichten und schickte gegen die Wolves eine B-Elf ins Rennen. Doch auch die späteren Einwechslungen konnten das Aus nicht verhindern. Im Tor durfte sich Loris Karius beweisen, der jedoch erneut unsicher auftrat.

Früher Schock für die Reds

Schon nach wenigen Sekunden nahm das Unheil aus Liverpool-Sicht seinen Lauf. Richard Stearman brachte den Underdog mit einem Kopfball bereits in der ersten Spielminute in Führung, erneut stimmte dabei in der Abwehr die Zuordnung nicht. Und es kam noch schlimmer: Der Österreicher Andreas Weimann legte kurz vor der Pause nach (41.).

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Reds alles, um wenigstens ein Wiederholungsspiel zu erzwingen, doch mehr als der Anschluss durch den Belgier Divock Origi (86.) wollte nicht mehr gelingen.

Die englische Ikone Gary Lineker erhob Vorwürfe gegen Klopp. "Ich verstehe nicht, dass er ohne Europapokal-Belastung die Ersatzspieler auflaufen lässt. Das zeugt von mangelndem Wissen über die Leistungsdichte im englischen Fußball und fehlendem Respekt", twitterte der frühere Weltklassestürmer.