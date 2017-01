Salzburg parkt Spieler bei Wacker Innsbruck

Ante Roguljić wechselt als Kooperationsspieler zu Wacker Innsbruck. Fotocredit: FCW

Wacker Innsbruck hat kurz vor Ende der Transferzeit seinen Kader mit einem Kooperationsspieler von RB Salzburg verstärkt. Der zuletzt an Admira Wacker verliehene Kroate Ante Roguljić wechselt bis Saisonende zum Tiroler Traditionsverein in die Erste Liga. Dies wurde am Montag offiziell verkündet.

Es gab Zeiten, da wurde das Duell zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg als Westderby bezeichnet. Nun aber sind die Tiroler und RB Salzburg offiziell Kooperationspartner. Für den 20-jährigen Mittelfeldspieler Ante Roguljić ist dies jedenfalls ein Glücksfall. Nach nur vier Einsätzen im vergangenen Herbst bei Admira Wacker braucht das noch bis Sommer 2018 vertraglich an die Salzburger gebundene Talent dringend Spielpraxis.

Wacker-Sportchef Alfred Hörtnagl freute sich über den Neuzugang: "Ante ist ein technisch versierter Spieler mit hohem Kreativpotential. Er wird vorwiegend im zentral offensiven Mittelfeld bzw. hinter den Spitzen zum Einsatz kommen."

Als Kooperationsspieler bleibt Roguljić allerdings auch für RB Salzburg spielberechtigt. Entsprechend der ÖFB-Bestimmungen darf der Stammverein pro Pflichtspieltermin einen Spieler pro Kooperationsmannschaft ohne Zustimmung, die restlichen nur mit Zustimmung der Kooperationsmannschaft anzufordern und zum Einsatz zu bringen.

Eine schriftliche Anforderung muss bis spätestens zwei Tage (48 Stunden) vor dem nächsten Meisterschaftsspiel beim Kooperationsverein und durchschriftlich an die Bundesliga-Geschäftsstelle erfolgen.

