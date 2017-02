Brandt: Liverpool startet neuen Anlauf

Julian Brandt soll beim FC Liverpool weit oben auf der Liste stehen

Mit Bayer Leverkusen befindet sich Julian Brandt in der Bundesliga derzeit auf Talfahrt. Ob der 20-Jährige auch im kommenden Jahr in der BayArena kicken wird, ist nach den jüngsten Lockrufen aus Liverpool ungewiss.

Wie der "Liverpool Echo" erfahren haben will, ist der deutsche Nationalspieler im kommenden Sommer angeblich das Transferziel Nummer eins von Jürgen Klopp. Bereits im Winter hatten die Reds einen Anlauf gestartet und versucht, den Mittelfeldspieler an die Anfield Road zu locken. Das Unternehmen scheiterte am Veto der Leverkusener.

"Wir haben viele verschiedene Dinge probiert, aber nicht die richtigen Spieler gefunden", verriet Klopp nach der enttäuschenden 0:2-Pleite seiner Mannschaft gegen Hull, und ergänzte: "Weil die richtigen Spieler einfach nicht verfügbar waren." Dass sich der deutsche Trainer mit dieser Aussage auf die Personalie Julian Brandt bezog, steht für den "Echo" außer Frage. Neben Julian Brandt soll der Traditionsklub sein Glück auch bei Julian Draxler und Christian Pulisic versucht haben. Das Ende ist bekannt: Draxler wechselte zu Paris Saint-Germain, Pulisic verlängerte sein Vertrag beim BVB vorzeitig.

Sollte Brandt auch im Sommer 2017 nicht wechseln, könnte der 20-Jährige ein Jahr später zu einem echten "Schnäppchen" werden. In Brandts Vertrag ist angeblich eine Ausstiegsklausel verankert, die im Jahr 2018 greift und nach der der Spieler die Werkself für "nur" 12,5 Millionen Euro verlassen könnte.