Juventus kann bei Roma Titel fixieren

Gonzalo Higuaín wäre es der erste italienische Meistertitel

Nach dem Champions-League-Finaleinzug will Juventus Turin Sonntagabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) den bereits sechsten Titel en suite in der Serie A feiern. Dafür reicht Juve schon ein Remis im Schlager beim sieben Punkte zurückliegenden Verfolger AS Roma, der noch um den direkten Champions-League-Startplatz zittern muss, denn nur einen Punkt hinter den Römern lauert SSC Napoli.

"Wir müssen schon gegen Roma den Sack zumachen", fordert Juventus-Trainer Massimiliano Allegri die schnellstmögliche Fixierung des 33. Titels der Klubgeschichte, damit seine Mannschaft den Fokus auf die nächsten beiden großen Ziele richten kann. Denn bereits kommenden Mittwoch gastiert die Alte Dame im Coppa-Finale gegen Lazio Rom erneut im Olympiastadion. Und am 3. Juni peilt das Team um Italiens Legende Gianluigi Buffon im Endspiel in Cardiff gegen Titelverteidiger Real Madrid den ersten Champions-League-Triumph seit 1996 an. Dem vierfachen Welttorhüter fehlt noch genau dieser Titel in seiner Sammlung.

Sollten alle drei Missionen erfüllt werden, würde Juventus erstmals das Triple in einer Saison schaffen. Als bisher einzigem italienischen Klub gelang das Inter Mailand 2010. Juve wäre nach Celtic (1967), Ajax (1972), dem PSV (1988), Manchester United (1999), dem FC Barcelona (2009 und 2015), Inter und Bayern München (2013) erst der achte Klub, dem der Gewinn der beiden nationalen Titel sowie des wichtigsten Europacup-Bewerbs im selben Jahr glückt.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle Serie A

apa/red