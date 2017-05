Pep: In München "bekommt man keine zweite Chance"

Pep Guardiola kennt die Tücken beim FC Bayern München

Zum ersten Mal in seiner Trainer-Karriere wird Pep Guardiola eine Saison ohne einen Titel beenden. Sorgen über eine vorzeitige Entlassung bei Manchester City macht sich der Katalane jedoch nicht. In Barcelona oder München wäre das in seinen Augen anders gelaufen.

"Als ich damals in Barcelona angefangen habe, hatte ich viel Druck und nichts, was für mich sprach. Und wenn man in diesem Verein sechs Monate lang nicht gewinnt, wird man entlassen. In Barcelona oder Bayern München musst du einfach gewinnen. Wenn nicht, bekommst du keine zweite Chance", antwortet Guardiola auf die Frage, ob er sich eine derart enttäuschende Saison auch bei seinen beiden vorherigen Klubs hätte leisten können.

"Hier bekomme ich eine zweite Chance und werde versuchen, sie zu nutzen. In meiner Situation bei einem großen Klub wäre ich schon entlassen worden, einfach raus. Ganz sicher. Definitiv. Aber hier gibt es eine zweite Chance", lobte Guardiola die Geduld der City-Verantwortlichen - und stellte gleichzeitig klar, dass die Citizens noch längst nicht auf einer Stufe mit dem FC Bayern oder dem FC Barcelona stehen.

Seitenhieb gegen Wenger

Dass er bei den Sky Blues keinen Freifahrtschein bekommt, ist Guardiola ebenfalls bewusst. "Wenn es in der nächsten Saison nicht gut läuft, werden sie den Trainer wechseln. Ich werde nicht bleiben, nur weil ich Pep Guardiola bin oder weil ich vor langer Zeit Erfolg hatte", stellte der 46-Jährige klar.

Abschließend teilte der City-Coach auch noch gegen Arsenal-Trainer Arsène Wenger aus. Der Franzose hatte moniert, dass einige Mannschaften im Saisonendspurt nur noch mit ihren B-Teams auflaufen und nicht mehr alles geben würden. "Ich verstehe nicht, wie Trainer für andere Vereine und über andere Mannschaften reden können. Die Leute im Amt konzentrieren sich auf ihr Team und tun, was zu tun ist. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der auf den Platz gegangen ist und nicht versucht hat, ein Spiel zu gewinnen."