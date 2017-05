HSV-Gerücht: Kommt Didavi bei VfL-Abstieg?

Wechselt Daniel Didavi bei einem VfL-Abstieg zum HSV?

Beim frisch geretteten Bundesliga-Dino Hamburger SV kündigt sich der erste Kracher-Transfer für die kommende Spielzeit an: Daniel Didavi könnte zum HSV wechseln.

Nach Informationen von "bild.de" soll der offensive Mittelfeldspieler zu den Hanseaten kommen, wenn sein aktueller Arbeitgeber VfL Wolfsburg in der Relegation im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig (Donnerstag, 20:30 Uhr und Montag, 20:30 Uhr) scheitert und in die 2. Bundesliga absteigt.

Bei den Hamburgern könnte Didavi, der erst im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart zu den Wölfen wechselte und dessen Vertrag noch bis 2021 gültig ist, als klassischer Zehner agieren oder - wie zuletzt häufig bei den Niedersachsen - als Offensiv-Allrounder auf die Flügel ausweichen.

Nach einer erneut längeren Verletzungspause durch einen Meniskuseinriss in der Hinrunde, absolvierte der ehemalige Stuttgarter in der Rückrunde seit Mitte Februar zwölf von 13 Liga-Spielen, fehlte aber ausgerechnet beim "Endspiel" am 34. Spieltag in Hamburg. Das lässt Raum für Spekulationen darüber, dass sich der Wechsel Didavis vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt ankündigte.

Trotz seiner geringen Einsatzzeiten - Didavi spielte nicht bei einem einzigen seiner 18 Saisoneinsätze durch - kommt der Linksfuß in der abgelaufenen Spielzeit immerhin auf vier Tore und drei Assists.