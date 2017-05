"Schande": Wenger kontert Kritiker

Arsene Wenger hat gegen einige Kritiker zurückgeschossen

Arsenal-Trainer Arsène Wenger hat sich einige seiner Kritiker vorgenommen und ihnen fehlenden Respekt gegenüber seiner Person vorgeworfen. Dies sei eine Schande, polterte der Franzose im Interview mit der "BBC".

"Ich habe kein Problem mit Kritik, zumal wir in der Öffentlichkeit stehen", sagte Wenger in der "BBC"-Radio-Sendung "Football Focus". Der fehlende Respekt einiger Kritiker sei dagegen "eine Schande. Und das werde ich niemals akzeptieren", ärgerte sich der 67-Jährige, der in diesem Jahr so viel Gegenwind wie noch nie in seiner langen Karriere ertragen musste.

"Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man kritisiert oder aber so behandelt wird, wie es kein Mensch verdient hat", so Wenger, der sagt: "Das werde ich nie vergessen." Das Verhalten einiger Menschen habe ihn am meisten enttäuscht. "Es geht dabei nicht um meine Person, sondern um den Schaden, der dem Verein zugefügt wird", stellte der Coach klar.

Die letzte Chance für Wenger und seine Gunners, die verkorkste Saison doch noch zu retten, bietet sich im FA-Cup-Finale am Samstag. Im Duell der Giganten treffen die Londoner im Wembley-Stadion auf Meister Chelsea.