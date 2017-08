Matuidi ist in Turin gelandet

Matuidi steht vor einem Wechsel zu Juve /Bildquelle: Twitter / @Juventusfcen

Nationalspieler Sami Khedira bekommt beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin Konkurrenz im Mittelfeld. Die Turiner stehen kurz vor der Verpflichtung des 56-maligen französischen Nationalspielers Blaise Matuidi von Paris Saint-Germain.

Am Mittwochnachmittag veröffentlichen die Norditaliener in den Sozialen Netzwerken Fotos und Videos die die Ankunft des französischen Nationalspieler am Turiner Flughafen zeigen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich beide Klubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 30-Jährigen geeignet. Sollte Matuidi die medizinische Untersuchung bestehen, erwartet ihn bei Juve angeblich ein Jahresgehalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Matuidi ist wie Khedira auf der Position im zentralen Mittelfeld zu Hause. Er gilt als zweikampfstarker Balleroberer. In der vergangenen Spielzeit kam der Franzose in 52 Pflichtspielen bei PSG zum Einsatz und erzielte dabei sieben Treffer.