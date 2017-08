"Mündliche Einigung": Real-Star zu Liverpool?

Mateo Kovačić (M.) steht auf dem Zettel des FC Liverpool

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp sind weiterhin auf der Suche nach einem neuen Mann für das zentrale Mittelfeld. In Verhandlungen mit einem Real-Star soll nun der Durchbruch gelungen sein.

Die Reds hätten eine "mündliche Einigung" mit dem kroatischen Mittelfeldspielers Mateo Kovačić getroffen, berichtet das spanische Portal "Diario Gol". Demnach wolle der 23-Jährige mehr Spielpraxis. Die sieht er angeblich beim FC Liverpool, wo er laut des Berichts gar das doppelte seines Gehalts bei Real Madrid verdienen könnte.

Mateo Kovačić spielt seit 2015 bei Real Madrid, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Der im österreichischen Linz geborene Kroate dürfte dementsprechend teuer werden. Für die Königlichen absolvierte er in der vergangenen Spielzeit allerdings nur 19 Ligaspiele von Beginn an. In der neuen Saison stand er bei beiden Supercopa-Spielen gegen den FC Barcelona in der Startelf.

Wollte Coach Zinédine Zidane, dass sich sein Schützling dort für einen Wechsel empfehlen kann? Beim 3:0-Sieg über Deportivo La Coruña stand Kovačić jedenfalls nicht einmal mehr im Kader der Königlichen.