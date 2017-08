Englischer Top-Klub mischt im Höwedes-Poker mit

Benedikt Höwedes' Wechsel von Schalke zu Juventus ist weiter nicht fix

In den Gesprächen über einen Transfer von Schalkes Ex-Kapitän Benedikt Höwedes zu Juventus Turin gibt es weiter keine Einigung zwischen den Klubs. Offenbar ist auch ein Top-Verein aus der englischen Premier League nicht chancenlos im Poker um den Weltmeister.

"Um 20 Uhr habe ich das letzte Mal mit Christian Heidel telefoniert. Da gab es noch keine Einigung zwischen Juventus und Schalke", sagte Höwedes' Berater Volker Struth am späten Montagabend bei "Sky".

Der Spieleragent erläuterte die Entwicklung des Wechselwunsches seines Klienten. "Die Situation ist spontan entstanden. Sie ist nicht vom Spieler und auch nicht vom Berater herbeigeführt werden. Die Entscheidung, ihn nach sechs Jahren als Kapitän abzusetzen, hat ihn sehr überrascht", sagte Struth.

Kritik am neuen Schalker Trainer Domenico Tedesco wollte der Berater nicht üben. "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn der Trainer meint, dass Benedikt nicht zu den ersten Elf gehört, dann muss man das akzeptieren". Tedesco hatte Höwedes die Spielführerbinde abgenommen. Auch seinen Stammplatz auf Schalke hat das 29 Jahre alte Eigengewächs nicht mehr sicher.

Zahlreiche Angebote für Höwedes

Struth erklärte, dass weder er noch Höwedes aktiv nach Wechseloptionen für den Abwehrspieler gesucht hätten. "Durch die Umstände wurde der Markt aufmerksam. Wir wurden aus dem In- und dem Ausland kontaktiert. Vom Juventus-Sportdirektor hat es einen Anruf gegeben und so fing die Geschichte an".

Von den Italienern sei aber nicht das einzige interessante Angebot gekommen. "Es gab auch andere Vereine, die sich gemeldet haben - zum Beispiel einen sehr attraktiven Verein aus England".

Juve befindet sich jedoch in der Pole Position. "Ich gehe davon aus, dass es funktioniert", antwortete der Geschäftsführer der Spielerberatungsagentur "SportsTotal" auf die Frage, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels seines Klienten beziffere. Wie Struth erklärte, seien sich Juventus und Höwedes grundsätzlich über einen Wechsel einig: "Es geht jetzt um die Modalitäten".

Höwedes werde sich "bei Schalke voll reinhängen, so wie er das immer gemacht hat", falls es bis zum Ende der Transferperiode am 31. August doch nicht zu einem Wechsel kommen sollte.