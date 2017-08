Rekordtransfer! Keïta-Wechsel nach Liverpool steht

Naby Keïta läuft bald für die Reds auf

Jetzt ist alles klar! Der englische Spitzenverein FC Liverpool hat am Dienstagmorgen die Verpflichtung von Naby Keïta zur kommenden Saison bestätigt. Der Mittelfeldmann wird zum teuersten Transfer der Klubgeschichte von RB Leipzig.

Der 22-Jährige wird die laufende Saison noch für den deutschen Vizemeister bestreiten, ehe er zur Spielzeit 2018/2019 an die Anfield Road wechselt. "Ich bin sehr erfreut, dass die Vereine sich geeinigt haben und es mir ermöglicht wurde, im nächsten Sommer nach Liverpool zu wechseln. Ich bin schon sehr gespannt, dann Teil des Projektes zu werden", wurde der Nationalspieler Guineas am Dienstag auf der Liverpooler Vereinshomepage zitiert.

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita: https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v — Liverpool FC (@LFC) 29. August 2017

Keïta versicherte gleichzeitig, bis zum Ende seines Engagement bei den Roten Bullen alles für RB Leipzig geben zu wollen: "Ich habe immer alles für Leipzig gegeben, wenn ich das Trikot getragen habe. Das wird auch bis zu meinem letzten Einsatz der Fall sein."

Mintzlaff zufrieden mit der Kompromisslösung

Auch die Leipziger selbst haben den Wechsel zum kommenden Jahr mittlerweile bestätigt. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff meinte dazu auf der Klubhomepage: "Für uns war immer klar, dass Naby Keïta diese Saison bei uns spielt – und das war auch nicht verhandelbar. Er ist ein überragender Spieler und wichtiger Teil unserer erfolgreichen Mannschaft. Mit der jetzigen Lösung können wir uns nun wieder voll und ganz auf die spannenden sportlichen Aufgaben konzentrieren."

Über die genaue Vertragslaufzeit hat der FC Liverpool bisher noch keine Angaben gemacht. Es wird aber davon ausgegangen, dass Keïta einen Kontrakt über fünf Spielzeiten erhalten wird.

70 Millionen Euro Ablöse auch für die Reds neuer Bestwert

Nach Informationen des "SID" überweisen die Reds 70 Millionen Euro nach Leipzig und damit rund 18 Millionen Euro mehr, als RB in einem Jahr kassiert hätte. In Keïtas Vertrag ist für den nächsten Sommer eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse in Höhe von rund 52 Millionen Euro festgeschrieben.

Keïta ist der teuerste Spieler in der Vereinshistorie von Liverpool. Die Reds hatte in den Playoffs zur Champions League in der vergangenen Woche den Bundesligisten 1899 Hoffenheim ausgeschaltet.

In der Bundesliga-Geschichte haben nur die Verkäufe von Ousmane Dembélé (105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni von Borussia Dortmund zum FC Barcelona) und Kevin De Bruyne (für 75 Millionen vom VfL Wolfsburg zu Manchester City) ein größeres Transfervolumen.

Naby Keïtas spielt seit 2016 für RB Leipzig. Bisher bestritt der ehemalige Salzburger 33 Bundesligaspiele sowie zwei DFB-Pokalspiele und kam dabei auf 17 Torbeteiligungen für die Sachsen.