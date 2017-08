Dragović vor Wechsel zu Olympiakos?

Aleksandar Dragović steht vor einem Vereinswechsel

ÖFB-Teamspieler Aleksandar Dragović steht offenbar vor einem Wechsel zu Olympiakos Piräus. Wie das deutsche Fußball-Fachmagazin "kicker" berichtete, will Bayer Leverkusen den Innenverteidiger noch vor dem Ende der Transferzeit am Donnerstag leihweise an den griechischen Meister abgeben.

Dragović, der sich im Moment beim ÖFB-Team in Wien befindet, war zuletzt bei Leverkusen kein Thema für die Startformation. Sein möglicher neuer Arbeitgeber Olympiakos trifft in der Champions League auf den FC Barcelona, Juventus und Sporting.

Mehr dazu:

apa/red