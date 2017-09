Leicester beendet Klopps Cup-Traum

Shinji Okazaki leitete die Niederlage des FC Liverpool ein

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp ist in der 3. Runde des englischen Ligapokals ausgeschieden. Ohne etliche Stammspieler unterlagen die Reds am Dienstag bei Leicester City 0:2 (0:0).

Der frühere Mainzer Shinji Okazaki (65.) brachte den Überraschungsmeister von 2016 in Führung. Kurze Zeit später bereitet der Japaner das 2:0 von Sturmkollege Islam Slimani (78.) vor.

Bei Liverpool war Nationalspieler Emre Can nicht im Kader. Torwart Loris Karius nahm auf der Bank Platz. Bei Leicester kam der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Innenverteidiger Aleksandar Dragović zu seinem Debüt.

"Wir wollten im zweiten Durchgang aggressiver zur Sache gehen, das Pressing erhöhen und unsere Stürmer schneller in Szene setzen", kommentierte LCFC-Coach Craig Shakepeare die Steigerung der Foxes in Halbzeit zwei. Und weiter: "Siege bringen Selbstvertrauen und glückliche Gesichter in der Umkleide. Wenn du an einem Cup-Wettbewerbs teilnimmst, willst du auch gewinnen. Ich hoffe, das war die Initialzündung."

Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner scheiterte bei Crystal Palace mit einem 0:1 (0:1). Eine Überraschung erlebte auch Stoke City. Mit dem Ex-Schalker Eric Maxim Choupo-Moting in der Startelf verloren die Potters gegen Zweitligist Bristol City mit 0:2.

"Heute Nacht war inakzeptabel", moserte Stoke-Teammanager Mark Hughes nach der Partie. In der Liga gegen Chelsea forderte der einstige Bayern-Stürmer eine Reaktion von seinen Mannen.