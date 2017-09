Fußverletzung: Paris schont Neymar

Neymar soll sich leicht am Fuß verletzt haben

Paris Saint-Germain wird Medienberichten zufolge am Samstag ohne Superstar Neymar bei Montpellier HSC antreten.

Der Brasilianer, der seit seinem 222-Millionen-Transfer in Frankreich auf Torejagd geht, habe sich am Freitag leicht am Fuß verletzt, schreibt die Sportzeitung "L'Équipe".

Der 25-Jährige soll pünktlich zum Top-Spiel in der Champions League gegen Bayern München am Mittwoch jedoch wieder fit sein.