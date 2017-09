Wiener Neustadt verteidigt Tabellenspitze

Der SC Wiener Neustadt führt nach dem ersten Saisondrittel der Erste Liga die Tabelle an. Die Niederösterreicher blieben am Freitagabend beim 1:1-Heimremis gegen Austria Lustenau aber zum dritten Mal in Serie ohne Sieg. Verfolger TSV Hartberg liegt nach einem 0:0 bei Wacker Innsbruck indes weiter zwei Zähler zurückliegt.

Nachdem auch der Kapfenberger SV 1919 und die WSG Wattens bei einem 1:1 die Punkte teilten, hieß der einzige Sieger der zwölften Runde vorerst FC Liefering. Die "Jungbullen" bezwangen den FC Blau Weiß Linz klar mit 3:0.

Trainereffekt bei Austria Lustenau wirkt beim Spitzenreiter

Für Wiener Neustadt endete auch das dritte Spiel hintereinander ohne Sieg. Aus dem Spiel heraus tat sich die Elf von Trainer Roman Mählich gegen kompakt stehende Gäste schwer. Die Lustenauer, die sich nach dem Cup-Ausscheiden gegen Viertligist Oedt von Chefcoach Andreas Lipa getrennt hatten, waren unter "Feuerwehrmann" Daniel Ernemann anfangs sogar die aktivere Elf.

Nach dem Seitenwechsel ließ Fabian Miesenböck erst eine große Chance liegen, setzte dann aber einen Freistoß zur Führung der Heimischen ins Tor. Für die Gäste antworte Ronivaldo: Der nun sechsfache Saison-Torschütze traf per Kopf zum Ausgleich (62.). Wiener Neustadt erhöhte nach Rot wegen einer Tätlichkeit von Jodel Dossou (67.) mit einem Mann mehr noch einmal den Druck. Doch Hamdi Salihi, der Führende der Torschützenliste, wurde bei seiner Topchance gerade noch am Abschluss gehindert (83.).

Keine Treffer in Innsbruck

Am Innsbrucker Tivoli sahen die Zuschauer zwischen Wacker und Aufsteiger Hartberg ein 0:0 der besseren Sorte. Dabei präsentierten sich die Gäste anfangs trotz Extraschicht über 120 Minuten im Cup als die wesentlich aktivere Mannschaft. Innsbruck übernahm dann bis zur Pause die Kontrolle, ließ aber gleiche einige gute Chancen aus.

Auf der Gegenseite brachte Torjäger Dario Tadić nach Abstimmungsproblemen in der Tiroler Defensive den Ball nicht im leeren Tor unter. Der zweite Durchgang war ein Spiegelbild des ersten: Hartberg erwischte den besseren Start - und wieder kam Innsbruck auf. Ein Tor gelang der Elf von Karl Daxbacher aber trotz Chancenplus bis zuletzt nicht.

Klarer Sieg für Liefering

Nichts anbrennen ließ der FC Liefering gegen den FC Blau Weiß Linz. Mit der im Durchschnitt jüngsten Formation dieser Saison (18,2 Jahre) fuhren die "Jungbullen" ihren sechsten Saisonsieg ein. Dominik Szoboszlai (18.), Alexander Schmidt (41.) und Romano Schmid (65.) trafen. Die ohnehin ersatzgeschwächten Linzer agierten ohne ihren erfolgreichsten Torschützen Florian Templ, der erkrankt fehlte, ohne Durchschlagskraft.

Kapfenberg blieb auch im vierten Heimspiel unter Trainer Stefan Rapp ungeschlagen. Beim 1:1 verwertete Wattens-Stürmer Milan Jurdík früh einen Elfmeter zum Führungstreffer (9.), aber Lucas Rangel sorgte trotz Unterzahl - Davor Bratić hatte Gelb-Rot gesehen (55.) - noch für den Ausgleich 61.). Mehr wurde es für die "Falken" aber nicht mehr, weil David Sencar mit einem Freistoß an die Stange in der Nachspielzeit Pech hatte. Die Tiroler nahmen den Punkt gerne mit und beendeten immerhin ihre vier Spiele andauernde Auswärtsniederlagen-Serie.

