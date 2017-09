PSG patzt vor Bayern-Duell

Julian Draxler stand gegen Montpellier in der Startelf

Das Starensemble von Paris Saint-Germain hat vier Tage vor dem Champions-League-Duell mit Bayern München in der französischen Ligue 1 Punkte liegen lassen. Mit Weltmeister Julian Draxler in der Startelf kam PSG beim HSC Montpellier nicht über ein 0:0 hinaus.

Beim Vizemeister fehlte Rekord-Neuzugang Neymar aufgrund einer Fußverletzung, gegen den FC Bayern soll er aber wieder im Kader stehen. Draxler wurde in der 66. Spielminute ausgewechselt.

"Wir werden versuchen, es gegen Bayern besser zu machen", richtete sich Mittelfeldstratege Marco Verratti hinterher vor den Mikrofonen an die Fans: "Alle Spiele zu gewinnen ist nicht einfach."

In der Tabelle liegt Paris, das die ersten sechs Saisonspiele allesamt gewonnen hatte, mit 19 Punkten vor Titelverteidiger AS Monaco (18) und Rekordmeister AS Saint-Étienne (13).