Milan mit 90-Millionen-Gebot für Agüero?

Sergio Agüero soll beim AC Mailand auf der Wunschliste stehen

Erst in in der vergangenen Transferperiode hat der AC Mailand personell ordentlich zugeschlagen. Im kommenden Winter könnten die Rossoneri aber nochmals gewaltig nachrüsten.

Wie die englische "Sun" berichtet, hat der AC Mailand Sergio Agüero als mögliche Verstärkung in den Fokus genommen. Demnach bereitet der 18-fache italienische Meister ein Angebot in Höhe von knapp 90 Millionen Euro für den Argentinier vor.

Die Mailänder, die erst im Sommer Torjäger André Silva für stolze 38 Millionen Euro vom FC Porto losgeeist hatten, könnten wohl von einem weiteren Stürmer-Transfer profitieren. Laut "Sun"-Informationen baggert Pep Guardiola weiter an Alexis Sánchez. Ein Wechsel des Chilenen von London zu den Skyblues war am vergangenen Deadline-Day noch in letzter Sekunde geplatzt.

Sánchez ist das Zünglein an der Waage

Das Interesse scheint aber keinesfalls erloschen. 28 Millionen Euro soll den Citizens ein Kauf von Sánchez wert sein. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Für Arsenal ist es daher die letzte Chance, mit einem Verkauf die Kasse klingeln zu lassen.

Im Falle eines Sánchez-Deals wäre dann der Weg frei für Agüero, dem ein schwieriges Verhältnis zu City-Trainer Pep Guardiola nachgesagt wird. Allerdings wird neben City auch Paris Saint-Germain als mögliche Sánchez-Anlaufstelle gehandelt.