Sir Bobby Charlton: Englands Bester wird 80

Sir Bobby Charlton feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag

Sir Bobby Charlton wird 80. Der Weltmeister von 1966 gilt als größter englischer Fußballer der Geschichte, ein tragischer Februar-Tag veränderte 1958 sein Leben.

Was schenkt man einem Mann zum 80. Geburtstag, der alles hat? Einen Fußballplatz. Und so gibt es jetzt den "Sir Bobby Charlton Pitch" in der Akademie der englischen Nationalmannschaft in Burton upon Trent. Als er anlässlich der Widmung seines Platzes vor ein paar Tagen bei den Three Lions vorbeischaute, offenbarte er Harry Kane und Co. einen Herzens-Wunsch.

"Die WM ist das große Ding", sagte der Weltmeister von 1966, "tut alles, was in eurer Macht steht, um sie zu gewinnen!" Charlton sprach wie immer mit leiser Stimme. "Ja, ich weiß, ich schwafle jetzt ein bisschen rum", sagte er selbstironisch, "aber entschuldigt: ich wünsche es mir einfach so sehr..." Seit Charlton mit anderen Legenden wie Wembley-Tor-"Schütze" Geoff Hurst und Kapitän Bobby Moore den Weltpokal gewann, wartet das Fußball-Mutterland vergeblich auf solche Helden.

"Er ist Manchester United, das Herz der Familie"

"England konnte 1966 nur gegen uns gewinnen, weil Bobby Charlton ein kleines bisschen besser war als ich", sagte Franz Beckenbauer einmal. Aber ein Held? Ein "hero"? So hat sich Charlton nie gesehen. "Er ist ein so bescheidener Kerl, er wusste gar nicht, wie gut er war", sagte Hurst in einer "BBC"-Sondersendung am Sonntagabend über Charlton. Und doch: "Wenn man auf der Welt herumreist, kommt man in Gegenden, wo die Leute kein Wort Englisch sprechen. Das einzige, was sie können, ist: 'Bobby Charlton'."

Dieser Name ist eng verbunden mit Manchester United. Nur Ryan Giggs hat mehr Spiele für die Red Devils bestritten, nur Wayne Rooney mehr Tore erzielt. "Er ist Manchester United, das Herz der Familie", sagte Eric Cantona anlässlich des Geburtstages, Rio Ferdinand nannte Charlton "Mr. Football", und David Beckham berichtete, dass er seinen zweiten Vornamen Robert nach ihm erhielt. Giggs erzählte, wie "diese Legende" ihn auch mit Ende 50 beim Abschlusstraining vor großen Europacupspielen noch alt aussehen ließ.

Tragischer Tag im Februar 1958

Der Schlüsselmoment in Charltons Leben war aber nicht der Triumph von Wembley am 30. Juli 1966, er ereignete sich an jenem tragischen 6. Februar 1958. Als die "Busby Babes" von United-Trainerlegende Matt Busby auf dem Flughafen München-Riem verunglückten, wurde der 20-jährige Charlton aus dem Flieger geschleudert - und überlebte. 23 der 44 Flugzeuginsassen fanden den Tod, darunter acht seiner Mannschaftskameraden.

"Dieser Tag", sagte Charlton, "hat mein Leben verändert." Sein Bruder Jack, 1966 mit ihm Weltmeister, fragte ihn nach dem Unglück, was passiert sei. "Er wollte erst nicht darüber reden, dann sagte er: 'Ich erzähle es dir jetzt, aber frag mich dann nie wieder danach!'" Sein Bruder Tom sagte: "Nach München hat er sich nach außen abgeschottet, ich denke, dass er nie darüber hinweggekommen ist."

Ruhig, schüchtern, fantastisch

Seit diesem Tag, sagen sie bei United, habe Charlton in jedem Spiel für seine "gefallenen Kollegen" gekämpft. All seine Erfolge hätten ihn dabei "nie verändert", betonte Sir Alex Ferguson, den Charlton 1986 zum United-Teammanager machte. Charlton sei der, der er immer war, ein Gentleman, "ruhig, schüchtern - und das ist fantastisch".

An Charltons Seite stand stets seine Frau Lady Norma. Wenn er als United-Direktor oder im Kampf gegen Landminen öffentlich auftritt, zuppelt sie ihm noch heute die Krawatte zurecht oder ordnet das Besteck. "Dieses Mädchen", sagte Ferguson, "war sein Fels, sein ganzes Leben lang, sie ist eine unglaubliche Person. Das ist eine wunderbare Partnerschaft."